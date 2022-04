Batman: la película más vista del año tendrá su secuela con Robert Pattinson como protagonista

Una pregunta que nos debemos hacer todos y que resulta muy difícil responder es si se puede calcular de alguna manera el éxito contundente que tiene el personaje Batman en la pantalla grande pero también en la chica. ¿Será el mensaje, la mística, los ultra villanos tan peculiares? Lo cierto es que Matt Reeves, Robert Pattinson y todo el equipo vuelven a anclar en Ciudad Gótica para darle a esta historia una segunda parte, así lo confirmaron de manera oficial durante la presentación del estudio de CinemaCon en Las Vegas, la convención anual organizada por los propietarios de las cadenas de cine de Estados Unidos.

“Gracias a todos por su tremendo apoyo a The Batman. No podríamos haber llegado hasta aquí sin la fe y el entusiasmo de todos en todo el mundo. Estoy sumamente emocionado de volver a este mundo para el próximo capítulo”, agradeció Matt Reeves, director de la primera parte del film.

The Batman, dirigida por Matt Reeves, recaudó 49,1 millones de dólares a nivel internacional en las últimas semanas. De esta manera, el total global asciende a 598,1 millones. La película de Warner Bross es la segunda que más dinero recaudó desde el inicio de la pandemia.

Del mismo modo, The Batman se convirtió en la película más popular de la historia de la plataforma de HBO Max. El éxito fue rotundo por lo que los fans sobrepasaron los servidores y el estreno de la película por streaming mantuvo fallas en la plataforma por algunos minutos.

Batman 2: ¿la trama ya está escrita?

Si todavía no viste la primera parte de The Batman no seas tu propio spoiler. Detené la lectura, mirala y continuá leyendo esta nota.

En las últimas escenas de la primera película de Reeves se puede apreciar la unión entre el Acertijo y The Joker mencionando que a Ciudad Gótica le encantan los regresos. Sin embargo, nada garantiza que para la segunda entrega The Joker sea el villano principal ya que el director mencionó que le gustaría un universo más extenso y a su ritmo.

Matt Reeves ha dicho que tiene varias ideas sobre el villano principal pero él quisiera ver a Mr. Freeze como el antagonista, y ya sabemos que le ha dado papeles excepcionales a villanos poco utilizados en la pantalla grande.

Por su parte, Robert Pattinson, el actor que encarnó al mismísimo Batman, declaró en diversas entrevistas que le encantaría que La Corte de los Búhos fuera la figura antagónica para The Batman 2 puesto que encaja perfectamente con la esencia y visión del Batman de Matt Reeves.

El director terminó el guion desde que culminó de escribir la primera parte, aproximadamente hace dos años y medio y, aunque no se haya adelantado nada concreto de la historia que se viene, somos testigos de que cualquier adaptación que haga Reeves para la secuela de Batman causará grandes expectativas en la audiencia, dado el buen recibimiento que tuvo la primera entrega tanto por parte de los fans como de la crítica.