Así luce Margot Robbie como ‘Barbie’ y ya hay fecha de estreno

Qué difícil le resultó a la industria del cine llevar a la pantalla a uno de los juguetes que más demanda glamour y perfección. La película fue anunciada en 2014 pero desde entonces ha sufrido numerosos cambios tanto en la dirección del film como en su actriz protagonista. Primero, estuvo en manos de Jenny Bicks, guionista de Sex and the city; después, Amy Schumer que renunció a este reto por “diferencias creativas”; más adelante fue Anne Hathaway quien se postuló para el rol codiciado de personificar a la rubia multitasking y, finalmente, el proyecto quedó en stand by hasta la actualidad.

Sin embargo, el libreto volvió a escribirse desde cero, la protagonista elegida está decidida y los implicados superaron todas las barreras narrativas y creativas para poder contar la historia de la muñeca más famosa de Mattel, Barbie.

Luego de muchos años de reescribir guiones y perder ante desafíos ideológicos y creativos, se dio a conocer la primera imagen de Margot Robbie como Barbie. Además, la fecha de estreno se confirmó (al menos, en Estados Unidos) para el 21 de julio de 2023 y la dirección quedó a cargo de Greta Gerwig (Mujercitas, 2019).

Margot, la intérprete australiana de 31 años, a quien ya hemos visto brillar en films como Escuadrón Suicida y El lobo de Wall Street, fue fotografiada caracterizando a la muñeca que, a lo largo de las décadas, ha tenido cambios de actitud frente al público y un sin fin de profesiones.

Asimismo, Margot Robbie es productora de la película a través de su compañía LuckyChap Entertainment, empresa con la que asegura que busca desviarse un poco de lo convencional.

Hace unos meses dijo a The Hollywood Reporter que el objetivo de la cinta de live-action sobre Barbie es sorprender y romper cualquier tipo de expectativa. “Sea lo que sea que estés pensando al respecto, vamos a darte algo totalmente diferente, eso que ni tú mismo sabías que querías”, aseguró al medio en una entrevista.

Todavía contamos con pocos detalles sobre la trama del largometraje pero en la imagen que se dio a conocer se muestra a Margot personificando a la muñeca y luce una sonrisa blanca que encandila y contagia a bordo de su clásico convertible rosa.

La cineasta Greta Gerwig está al mando de la dirección, quien destacó en 2017 con el film Lady Bird, por la que fue nominada al Oscar de Mejor Dirección y Mejor Guion, y estuvo protagonizada por Saoirse Ronan y Timothée Chalamet.

“Tiene mucho bagaje y muchas conexiones nostálgicas. Pero es muy emocionante. La gente escucha ‘Barbie’ y creen que ya saben qué tipo de película será. Pero luego escuchan que la dirigirá Gerwig y piensan, ‘bueno, quizás no lo sé’”, comentó el año pasado Margot a Variety.

Además de Margot Robbie en el papel principal, la película Barbie contará con Ryan Gosling como Ken, y las actuaciones de otras grandes figuras como Will Ferrell, America Ferrera y Michael Cera.