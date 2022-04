Andrew Garfield se tomará una pausa en su carrera actoral y sorprendió a todos sus fans

La vorágine diaria, la intensidad ascendente de un proyecto a otro, la demanda de la audiencia y las exigencias de la profesión son factores más que suficientes para que un actor desee darse una pausa más prolongada que lo que implican unas simples vacaciones. En plena promoción de su nueva serie, Under the banner of heaven (Hulu), Andrew Garfield anunció que se tomará una pausa de la actuación.

Es de conocimiento popular lo complicado que resulta poder equilibrar la vida personal con la vida laboral. En el último año, el actor californiano volvió a acaparar la atención de todos los fanáticos del cine y las series. Garfield triunfó en 2021 en películas como The eyes of Tammy Faye, Spider-Man: no way home y Tick Tick, Boom! La que, cabe destacar, le valió una nominación a los Oscar. Además, con la interpretación de dichos papeles demostró nuevamente que es uno de los artistas más versátiles de la industria cinematográfica.

Luego de los últimos éxitos, Andrew se sumergió en un nuevo proyecto: Under the banner of heaven. Esta miniserie estadounidense que se estrena hoy a través de FX y Hulu y que llegará a Latinoamérica a través de Star+, cuenta con su papel protagónico en el que le dará vida a un personaje un tanto polémico.

En esta producción, Garfield interpretará a Jeb Pyre, un detective mormón a quien se le asigna el caso del asesinato de Brenda, otra mormona víctima de un crimen. La serie relata el caso real de los hermanos Ron y Dan Lafferty asesinos de su cuñada, la esposa de su hermano mayor, Allan. Se trata de una historia de hechos verídicos, atrapante, de suspenso y muy dramática.

Mirá el trailer completo de Under the banner of heaven:

Días antes de su estreno, Garfield la promocionó a través de distintas entrevistas explicando la complejidad de la historia y su personaje. No obstante, durante el reportaje que dio a Variety decidió realizar el anuncio que nadie esperaba: se tomará un descanso de la actuación luego de esta tira. “Me voy a tomar un recreo, voy a descansar un poco después de la serie”, comenzó diciendo ante el periodista Marc Malkin.

“Quiero ser una persona por un tiempo. Como saben, la temporada premios es una lavadora”, confesó Andrew. De todas maneras, aclaró que no le molesta ser reconocido en las calles o en los eventos y no tiene problema con eso al punto de que se siente “privilegiado y afortunado” pero por ahora necesita “ser una persona ordinaria por un tiempo”.