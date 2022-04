Imperdible: el guitarrista Brian May se animó a cantar en castellano

Queen, esa banda de rock británica de los setenta inmortalizada por la extravagancia deslumbrante de su frontman, por la calidez y destreza de cada uno de sus músicos, por esa voz sentenciada inigualable, no deja de ser noticia cincuenta años después.

Es que Brian May, uno de los guitarristas más talentosos en la historia de la música, quiso sorprender al público latino al ejecutar una versión distinta de su tema Another world, en la reedición remasterizada de su segundo álbum solista del mismo nombre. El tema elegido es Otro lugar en el que canta en castellano, su primera aproximación al idioma.

La canción, Otro lugar, con todos los tintes característicos de la balada, está dominada por el piano y los arreglos de cuerdas con un sabor que nos lleva a los distintos espacios del romanticismo. Después, se destaca la guitarra acústica que salpica sutilmente pero sin máscaras un flamenco definido que evidentemente May identifica con el lenguaje. La lírica es simple, directa y, tanto su forma de cantar como su pronunciación, son acertadas.

Another world fue publicado en 1998 y fue el segundo disco en su carrera solista tras Back to the light, lanzado en 1992.

Relanzamiento

Another world fue lanzado en junio de 1998 en el Reino Unido y en septiembre, en los Estados Unidos. En un principio, este disco iba a ser de covers, y el concepto de Héroes que rodeó toda la grabación tenía como sentido la propuesta de grabar los temas favoritos de May de los artistas que más admira.

Sin embargo, esta iniciativa no duró mucho ya que el guitarrista terminó aportando composiciones originales que le dieron a la grabación un criterio más amplio, más contundente y no solo de versiones arregladas de otros músicos. Another World logró un sonido homogéneo cercado al heavy metal y las versiones elegidas por May eran bastante armónicas.

Los héroes homenajeados

Algunas de las canciones populares que podemos escuchar en este disco son One Rainy Wish, de Jimi Hendrix; All The Way from Memphis, del guitarrista Ian Hunter, de Mott The Hoople, con quien ya habían tocado en Queen; y Slow Down, de Larry Williams, pianista de Nueva Orleans, con temas versionados por los Beatles (Dizzy Miss Lizzy) y los Rolling Stones (She Said Yeah!), pero su hit fue el veloz rock and roll Bony Moronie (Popotitos, en el Río de la Plata).

Evidentemente, este álbum cuenta con grandes reconocimientos por parte de May pero aún así no pudo resistir su propia voluntad creativa y grabó en Another world nueve composiciones originales con diferentes instrumentaciones. Entonces, nacieron temas como Business, China Belle, Cyborg o The guy ‘nor que le dieron a este segundo trabajo como solista una mayor entidad artística.

Brian May grabó a lo largo de su carrera 15 discos de estudio y 5 álbumes en vivo con Queen. De hecho, existen en el mercado unas 10 diferentes recopilaciones. Como solista, el guitarrista tiene 2 discos de estudio y 2 grabados en vivo.

