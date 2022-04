Ed Sheeran presentó su nuevo videoclip grabado en Ucrania antes de la guerra

El cantante británico, Ed Sheeran, presentó una nueva versión de 2Step, una canción grabada con el rapeero Lil Baby. El videoclip fue filmado en Ucrania antes de que estallara la guerra contra Rusia y en la actualidad acumula más de 5,2 millones de visitas en YouTube.

En el momento de su lanzamiento, el artista aclaró que hizo esta producción musical en Kiev sólo unos días antes de que el gobierno de Vladimir Putin invadiera la capital ucraniana. Además, anunció que donará las regalías del tema al DEC, un Comité de Emergencias para Desastres que nuclea a varias ONG’s del Reino Unido.

El video tiene una duración aproximada de 3 minutos y medio y está dirigido por Henry Scholfield quien estuvo a cargo de varias producciones audiovisuales de Dua Lipa. 2Step arranca con una placa en blanco y negro donde se lee un mensaje firmado por Sheeran.

“El video se filmó en Kiev antes de que comenzaran los devastadores actos de violencia. Era la primera vez que visitaba el país y me sentí muy bienvenido durante mi estadía allí, desde el equipo de producción hasta todos los que me crucé en mis días libres”, explica al inicio de 2Step.

La canción no pierde sus rasgos del género pop con pasajes de hip hop, es el single que cierra el último disco de Sheeran “=”, (en inglés, se pronuncia “equals”), lanzado el 29 de octubre de 2021.

El tema musical ya era uno de los más populares de ese álbum. Por eso, no sorprende que el featuring con Lil Baby siga acumulando visitas en YouTube y streams en Spotify. El plus que se suma ahora es que el video oficial haya sido rodado en Kiev y que las ganancias vayan a una asociación humanitaria.

Sheeran prudente

A comienzos del mes de abril, Ed Sheeran ganó una batalla legal de más de cuatro años de duración por el presunto plagio de Shape of you. Tras el juicio y los malos momentos ocasionados por esta acusación, el artista aseguró que ahora filma todas sus sesiones de grabación, buscando evitar futuras demandas.

“Ahora simplemente lo filmo todo, todo está grabado”, aseguró a la televisión en un mano a mano con la BBC. “Hemos recibido reclamos sobre canciones y decimos, bueno, aquí esta el metraje y miren, verán que no hay nada”, explicó y agregó “personalmente, creo que el mejor sentimiento del mundo es la euforia en torno a la primera idea para escribir una gran canción”. De todas formas, te encontrás en ese momento, cuestionándote a ti mismo por temor a futuros problemas legales, afirmó Sheeran.

Un juez londinense consideró que el artista “ni deliberadamente ni inconscientemente” copió parte de la melodía de la canción Oh why compuesta por los demandantes Sami Chokri y Ross O ‘Donoghue al escribir Shape of you (2017). La canción de Sheeran sigue siendo la más reproducida en Spotify con más de 3 mil millones de reproducciones.