Cuántas hijas tiene Marco Antonio Solís y quiénes son sus madres

Actualmente la familia Solís se ha convertido en una de las dinastías más importantes de la música regional de México. Es que varios de sus integrantes están dedicando sus vidas a lanzar canciones y seguir los pasos de su padre. Marco Antonio Solís es el líder de esta familia que cada día cobra más popularidad en todas partes de América Latina. Sus hijas, de sus dos matrimonios, están siguiendo sus pasos y han relanzado sus carreras musicales.

El Buki a lo largo de su vida ha tenido dos esposas que marcaron su vida para siempre. De esas relaciones Marco Antonio Solís tuvo tres hijas. Una de ellas, la mayor, llamada Beatriz Solís con la cantante mexicana Beatriz Adriana. Mientras que las otras dos con su actual esposa, la exmodelo cubana Cristy Solís. Sus nombres son Marla y Alison respectivamente.

Hoy en día Marco Antonio Solís tiene una gran relación con sus hijas ya que todas han seguido sus pasos en las música. Tanto es así que El Buki se encarga de aconsejarlas como así también de apoyarlas con técnica para el lanzamiento de sus canciones y presentaciones.

Beatriz Solís

Es su hija mayor y en este 2022 buscará estar en las primeras posiciones de la industria musical azteca. Recientemente lanzó una canción ranchera llamada "Me quedé vacía" que hasta el momento cuenta con miles de reproducciones en las plataformas digitales. Además Beatriz Solís se presentará en varias localidades de México junto a un par de cantantes el próximo mes de mayo. La gira lleva por nombre "Poker de Sotas 2022, También las mujeres pueden".

Alison Solís

Alison es la hija mayor del matrimonio del famoso cantante Marco Antonio Solís y de la modelo cubana Cristian Salas (nombre real). A finales del mes de enero también relanzó su carrera musical, pero esta vez como solista lejos de su hermana Marla. El primer día de este mes sacó la canción "They Live In And Around Us” que está disponible en todas las plataformas de música digital. La propia Alison la describió como: "Una canción que me lleva a mi niñez con ojos de descubrimiento, viendo y hablando con el universo como si la magia viviera dentro de todo, incluyéndome a mí".

Marla Solís

Marla es la hija menor de El Buki y Cristy Solís. Actualmente tiene 21 años y a diario deslumbra con su belleza en las redes sociales. En 2018 debutó ante los micrófonos junto a su hermana Alison con la canción "Extrañandote". La misma es una balada romántica que cuenta con la autoría de su padre. Además la misma contó con el apoyo de la prestigiosa compañía de música Universal. Sin embargo desde hace unos días, a través de sus cuentas oficiales ha compartido fotos y videos de ella dentro del estudio musical con pistas sobre su nueva canción como solista.