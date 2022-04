¿Cómo es en realidad el matrimonio de Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo?

En el nuevo programa “Algo Personal" (TelevisaUnivisión) del presentador mexicano Jorge Ramos, Eugenio Derbez y su esposa Alessadra Rosaldo hablaron como nunca lo hicieron antes de su dinámica de pareja a puertas cerradas. “El actor, comediante y productor mexicano de 60 años comentó que tienen sus diferencias, aunque en las redes sociales son la envidia de más de una persona. “A comparación de cómo nos ve la gente desde afuera, que piensa que somos la pareja perfecta, somos una pareja muy imperfecta”, dijo, a lo que su esposa remató “absolutamente imperfecta, muy normal”.

“La gente piensa que no peleamos. Peleamos mucho. Yo creo que el secreto está en que sabemos pelear”, dijo el comediante. “Hemos aprendido” remarcó Rosaldo. “Hay una parte en la que por supuesto somos equipo y hemos colaborado juntos y hacemos muchas cosas juntos de trabajo”, dijo Alessandra. “Pero también tenemos otra parte que está independiente uno del otro”, añadió la cantante. “A veces nos reclamamos. De repente le digo: ¿Por qué no me habías avisado de esto otro? Es que a veces estás en la vorágine del día a día y no te da tiempo, o lo das por hecho”, confesó Derbez.

La actriz y cantante mexicana de 50 años, reconoció que a veces ha sacrificado su carrera por la armonía familiar. “Desde que nos conocimos yo he elegido nuestra relación por encima de mi carrera”, afirmo Rosaldo. “Yo creo que Ale ha dejado a un lado el ego y eso ha ayudado mucho”, dijo Derbez sobre su esposa.

Aitana tiene 7 años y es la hija menor del director mexicano. Ahora que ella está mas grande, Rosaldo ha vuelto a los escenarios. “Hubo un momento en el que sí lo extrañe. No me había dado cuéntalo mucho que lo necesitaba hasta que regresé. Empecé a sentir esa otra parte de mí que ya se me había olvidado y es muy importante tenerla”, confesó Rosaldo. “Es una prioridad mantener esa parte mía viva, de mi realización personal, de mi tiempo para mí o de subirme a un escenario si es que quiero subirme a un escenario”, dijo la cantante.

Por su parte, Eugenio recordó que Aitana quedó “en shock” la primera vez que vio a su mamá brillando sobre las tarimas. Cabe remarcar que son muy de estar en casa, los padres de la Derbez más pequeña, también disfrutan pasando en familia con los hijos mayores de Eugenio, Aislinn, José Eduardo y Vadhir.