Impactante look de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán se volvió tendencia en las redes sociales al sorprender a sus fanáticos con un cambio de look en una de sus presentaciones de su gira “Perrísimas Tour”, que está realizando por Estados Unidos junto a Paulina Rubio.

Guzmán apareció en su última presentación en Nueva York muy distinta a lo que sus fans están acostumbrados a ver, ya que no lució su larga cabellera rockera.

La cantante mexicana, salió a escena con la cabeza rapada y con tatuajes hechos en el cuero cabelludo. Alejandra publicó en sus redes sociales varias fotografías con su nuevo aspecto, lo que desató la conmoción de sus seguidores. “Me encanta cuando estás jugando con los looks”, “me encanta, Alejandra, la intrépida”, “¿se rapó? ¿es real?, fueron algunos de los comentarios de los fans.

Pese al revuelo que generó con este radical cambio de look, Alejandra Guzmán, aclaró en su cuenta de Instagram que solo se trató de una caracterización. Ale compartió con sus seguidores varios detalles del proceso al que se sometió para lucir rapada en su presentación en Nueva York. “El proceso…no todo es lo que parece”. #NewYorkCity. Me encantó el look, ¿les gustó?, escribió en la publicación.

Perrísimas Tour

Alejandra Guzmán y Paulina Rubio se encuentran de gira por Estados Unidos presentando “Perrísimas Tour”. Aunque sigue existiendo polémica sobre una supuesta enemistad entre ambas artistas o falta química sobre el escenario, los fans deliran con la performance de las cantantes en cada presentación.

Algo que se destaca son los deslumbrantes vestuarios que utilizan en cada show.

La relación entre Alejandra y Paulina

Si bien sobre el escenario ambas estrellas no decepcionan, las redes sociales se hicieron sentir en el primer show de la gira “Perrísimas Tour” llevado a cabo el 17 de abril pasado. Según los internautas era evidente la falta de interacción entre las dos. Además, personas aseguran que Paulina le hizo un desplante a Alejandra, y Guzmán le contestó con señas obscenas. En una entrevista Rubio dijo “cada vez mejor, no, en verdad no somos fake, estamos haciendo las cosas por amor, a veces estamos bien, a veces estamos mejor, que es eso lo bonito”.

Cabe recordar que su enemistad se remonta a varios años atrás., cuando ambas estrellas se encontraban en un trío amoroso con el ex integrante de la banda “Timbiriche”, Erik Rubín. Algunos medios afirman que no sería la única pareja que compartieron en el pasado.