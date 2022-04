El secreto de Jennifer Lopez para lucir una piel perfecta

Jennifer Lopez es reconocida por su increíble voz, su envidiable cuerpo y su piel de porcelana. A los 52 años de edad luce mejor que nunca y no tiene problema para compartir sus secretos.

Hace algunos días atrás utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir su rutina de belleza facial. Pero lo que más sorprendió es que comenzó el video sin una gota de maquillaje y lucía igual de bien que como lo hace siempre.

La rutina de Jennifer Lopez antes de comenzar el día

“No tengo ninguna iluminación especial ni nada, esto es solo luz de la mañana. No tengo ningún filtro especial aquí, esta es mi cara”, comenzó diciendo Jennifer Lopez.

Mientras comenzaba con su rutina quiso destacar la importancia de tener una buena actitud. Es por esto que ella siempre empieza el día haciendo afirmaciones positivas frente a su espejo, eso la ayuda para mantenerse bien durante toda su jornada.

“Estoy muy feliz. Justo afuera de mi ducha tengo una pequeña caja de tarjetas de afirmaciones. Esta es la tarjeta de afirmación que saqué hoy”, dijo, compartiendo una cita de Hellen Keller.

¿Qué productos usa Jennifer Lopez para su cara?

Lo primero que usa después de salir de bañarse es la crema limpiadora en gel de su propia marca JLO Beauty, que comenzó el año pasado, que cuesta unos 38 dólares.

Luego, la estrella se pone su suero 'That JLO Glow', que se vende en 79 dólares. Ella dice que al igual que los alimentos que le da a su cuerpo, estás cremas son las vitaminas para su cara.

El siguiente paso de su rutina incluye un protector solar. Ese asegura que es uno de sus mayores secretos de belleza desde que era muy joven.

Por último, se pone un poco de crema para los ojos para brindarles una humectación adicional y listo, ya está preparada para empezar su día.

Siempre duerme ocho horas

A pesar de su apretada agenda musical, actoral, social y ser madre de sus dos hijos (Max y Emme), Jennifer Lopez de alguna manera encuentra tiempo para dormir.

"El consejo número uno es siempre dormir lo suficiente. No puedo enfatizar esto lo suficiente", dijo en una entrevista. "Me encantaría dormir nueve o 10 horas, pero de cualquier manera, siempre me aseguro de dormir por lo menos ocho".

Jennifer Lopez ha demostrado ser una mujer que se preocupa por estar bien física, mental y espiritualmente. Es por eso que hace todo lo que está a su alcance para mantenerse siempre radiante.

¿Qué te parece la rutina de belleza de Jennifer Lopez?