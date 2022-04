Así está hoy el nieto mayor de Marco Antonio Solís

Marco Antonio Solís está pasando por uno de los mejores momentos de su vida tanto en lo profesional como así también en lo personal. Hace unos días anunció una gira por Europa, donde se presentará en las principales ciudades del viejo continente. Mientras que su familia cada vez parece estar más unidad por la música ya que sus hijas están siguiendo sus pasos.

Una de ellas es Beatriz Solís, su primera hija que nació del matrimonio que El Buki tuvo con la cantante mexicana Beatriz Adriana. La talentosa morocha hace unos meses se relanzó en su carrera musical con una nueva canción, "Me quedé vacía", que es una ranchera que cuenta una historia de amor. Además en el próximo mes de mayo será parte una gira con otras artistas mexicanas para presentar su nuevo tema musical.

Beatriz Solís tiene dos hijos Leandro que es el mayor y Leah Elizabeth que es todavía una pequeña. Ambos chicos tienen una gran relación con su abuelo Marco Antonio Solís. En diversas ocasiones hemos visto al intérprete de la canción "Si no te hubieras ido" posar junto a sus nietos, lo que marca está presente en sus vidas cada vez que su atareada agenda de eventos lo permite.

"Mi papá es una presente en la vida de mis hijos, él los ama mucho y cada vez que puede los viene a visitar para pasar un tiempo con ellos. Somos una gran familia feliz que día a día está muy unida", fue lo que dijo Beatriz Solís en canal de la televisión mexicana. Además, la talentosa morocha agregó "mi padre me da muchos consejos sobre mi carrera para que siempre tome la decisión más acertada".

Por otra parte, hace algunas horas, Beatríz Solís compartió en sus estados de su cuenta oficial de Instagram un video con su hijo que demuestra lo grande que está y como luce actualmente. En el video se los puede ver abrazados y a punto de disfrutar uno de los deportes más populares de los Estados Unidos. Además en su feed de la mencionada red social publicó una foto donde se ve lo grande que está Leandro, nieto de Marco Antonio Solís, a sus 14 años. Junto a la fotografía se lee la frase: " love you son!!! Back to the @raiders stadium we go!".