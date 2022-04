Las actuaciones más insólitas de Coachella 2022

A nivel internacional, es uno de los festivales de música más importantes y eso es debido en gran parte a que en él se presentan varios artistas de los más importantes e icónicos del momento. Conoce las actuaciones más insólitas y memorables de Coachella 2022.

No está a discusión que Coachella es de los festivales más memorables para asistir y para ello existen varias razones que varían según los gustos. Por ello, aquí presentamos una excelente selección de las actuaciones más insólitas o mejor, más inesperadas. Eso sí, hay que tener en cuenta de que no se trata de una lista de los mejores, porque todos en general, presentan lo mejor de lo mejor.

Actuaciones insólitas: Lo mejor de Coachella 2022

Se puede considerar o no como una de las actuaciones más insólitas. Sin embargo, Arcade Fire tuvo uno de los shows más memorables del festival. Además de que interpretó varias de sus mejores canciones, tocó un secret set. Insólito, porque fue a un mes del lanzamiento de su nuevo álbum con la canción “Unconditional I”. Fue la “nueva canción” que con mucho entusiasmo la presentó Win Butler.

Si hubo una actuación que fue todo un espectáculo, sucedió cuando apareció la cantante estadounidense Phoebe Bridgers. Y es que el asunto fue llevado a otro nivel porque llegando al final de su presentación, invitó a la cantautora británica Arlo Parks (quien más tarde tendría su propio show ese mismo día) al escenario para interpretar juntas dos canciones: “Graceland Too” y “I Know The End”. ¡Impresionante!

De lo más excéntrico, fue cuando el compositor, productor y cantautor estadounidense Danny Elfman se presentó en este Coachella 2022. Interpretó canciones de series como "Los Simpson" y también de películas como "El extraño mundo de Jack", "Batman" e incluso de Oingo Boingo.

No podía faltar, la talentosa Billie Eilish que sin dudas tuvo un show de lo más memorable. Así como acostumbra siempre a sus fans, en esta oportunidad deleitó a todo el público presente con muchas canciones de su álbum debut.

Sorprendió en su presentación porque tuvo a dos artistas invitados de lujo: el cantante estadounidense Khalid y el músico británico Damon Albarn, el líder de Blur y cofundador de Gorillaz. Esas sí que fueron de las actuaciones más insólitas de Coachella 2022. Sin duda, el dúo que formó con Damon Albarn conquistó a toda la audiencia.

Lo más inesperado en Coachella 2022

Si de un artista se esperaba una gran presentación en este Coachella 2022, era The Weeknd. Encabezó la última noche del primer fin de semana del festival junto a Swedish House Mafia y la presentación fue un éxito. Sin embargo, el momento sublime fue cuando interpretó la canción “Hurricane” de Kanye West, quien por motivos no revelados no pudo presentarse en esta Coachella.

Imposible no recordar el momento en que Karol G se presentó y sorprendió a todos cuando comenzó a decir fuertes palabras hacia Anuel AA, quien luego salió a responderle de inmediato. ¿Crees que lo humilló en público? Nosotros te lo compartimos.

Se podrían seguir nombrando muchísimas otras actuaciones insólitas de Coachella 2022, pero sería interminable. A ti ¿Cuál es el artista que más te ha gustado?