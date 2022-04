Hasta Livia Brito reaccionó: Marjorie de Souza enamora a todos tras cumplir 42 años

Marjorie De Sousa ha demostrado a lo largo de los años que es una artista que posee una popularidad que crece a diario en todas partes de Latinoamérica. Es que sus interpretaciones han dejado en claro que es dueña de un talento increíble. La hermosa rubia fue parte de la telenovela La Desalmada, donde interpretó a Julia Torreblanca de Gallardo.

Haciendo un repaso por su vida, Marjorie comenzó su carrera profesional como modelo donde acaparó las miradas de todos con su imponente belleza. A los 12 años, De Sousa comenzó haciendo comerciales para televisión. En 1999, entró en el concurso de belleza Miss Venezuela en manos del famoso diseñador venezolano Giovanni Scutaro.

En cuanto a la actuación, Marjorie trabajó en su primera telenovela, "Amantes de luna llena", que fue producida y transmitida por el canal de televisión Venevisión en el año 2000. Mientras que su primer coprotagónico fue, un año más tarde, cuando fue parte de la exitosa telenovela "Guerra de mujeres". Su interpretación de Carolina fue una de las más populares de la trama.

Fiel a su estilo, Marjorie De Sousa aprovechó su popularidad para acaparar las miradas de todos en las redes sociales. En el día de ayer una de las protagonistas de la telenovela "La Desalmada" cumplió 42 años de edad y es por eso que miles de personas la saludaron a través de la web con fotos y mensajes dedicados a la hermosa rubia.

Hace algunas horas, en la mencionada red social, la talentosa actriz compartió una imagen de ella donde se puede apreciar lo hermosa que está actualmente y la figura perfecta que posee. En la misma se la puede ver lucir un vestido de tonos oscuros que enaltece su espectacular belleza. Entre las miles de reacciones que tuvo la foto se pueden encontrar la de Livia Brito y Kimberly Dos Ramos. Además a dicha imagen le agregó un mensaje que dice lo siguiente:

"Por infinitos días de bendiciones como estos. GRACIAS, GRACIAS,GRACIAS en cada vuelta al sol decidido mirarme en alto y llena de nuevas metas sin dejar de soñar. HOY ES MI DÍA y LES DESEO MILLONES DE BENDICIONES. Gracias mi querido @angelramoos por estas fotos tan brutales, mis bebes @julianhairstudio y @juansousaofficial los amooooooo, son unos arrechos en lo que hacen, gracias a las hermosas @benditoclosetstyle #mili y #Dennis y @metgroup.360 por tan Increíble trabajo y hermosa energía a mi hermosa amiga que estas semanas no me dejo de entrenar preparándome para algo muy grande @janettsyc, vamos por más #23deabril #midía los amooooooo. No puede faltar un megaaaaa agradecimiento a todo el bello equipo de mi lugar favorito de Miami @thesishotelmiami, mi Nat eres una reina GRACIAS POR TODO. A mi eterno equipo y ya familia @alepalomera1 @palomeragroup y @mediaconceptspr que siempre me dan los mejores regalos de cumple por ahí ya están llegando sorpresas yeiiiiii".