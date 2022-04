Esto es lo que piensa María Pedraza sobre las corridas de toros

En realidad, no solo María Pedraza colabora en campañas en favor de los derechos de los animales. Son muchos los famosos que se posicionan en contra de la tauromaquia. En esta oportunidad, la actriz aprovechó su notoriedad pública para dar el ejemplo sobre las corridas de toros y fue muy contundente.

Famosos en contra de las corridas de toros

Además de María Pedraza, hay otros intérpretes como Dani Rovira que tienen una misma línea de pensamiento acerca del maltrato animal. Tiene mucho sentido que utilicen la fama como un instrumento para abanderar causas y mucho mejor aún, crear conciencia social.

La notoriedad de algunos personajes públicos como actrices y actores, políticos, periodistas y hasta presentadores, es una herramienta educativa que ayuda a que el público sea consciente de que vale la pena luchar por lo que se considera justo. Son muchos los temas como el feminismo, migración, medio ambiente, sostenibilidad, violencia sexual y en este caso, las corridas de toros donde los famosos toman una postura.

En el caso del presentador Jorge Javier Vázquez lleva años en contra del fascismo y es un gran defensor de los galgos. Respecto a las corridas de toros, también sacó las garras para ir a la guerra y aseguró que, como espectáculo lo detesta. Es más, piensa que no debería seguir celebrándose.

Con Amaral, no hace falta ser muy listos para saber lo que opina de este tipo de fiestas o 'arte' como muchos le dicen: “Mejor que usen las plazas de toros para los conciertos que para matar animales”. En la misma línea, se han sumado otros famosos más como María Valverde, Alaska, Dani Rovira y hasta la propia María Pedraza que no se calló nada.

Indignada: María Pedraza opinó sobre las corridas de toros

La joven actriz española de cine y televisión María Pedraza, con sus 26 años no solo es una bailarina de raza y una actriz muy cotizada y popular, sino que también es una amante y gran defensora de los animales. En su hogar tiene dos gatos y un perro.

A pesar de que muchos famosos no se animan a dar su opinión, ella no tuvo problema en mojarse cuando le preguntaron qué opina de las corridas de toros: “¿Toros sí o no?”, le preguntaron desde el medio Zeleb y María Pedraza fue rotunda con su respuesta: “No, no me gustan nada”.

¿Opinas igual que la actriz?