Así de bella luce la abuela de la hija de Evaluna y Camilo

Marlene Rodriguez Montaner, es una persona muy conocida en el mundo de la música y no solo por ser la esposa de Ricardo Montaner sino porque, con el paso de los años, se ha convertido en una directora con todas las letras. Debido a ello desde hace varios años atrás ha trabajado a par de su marido donde forman una dupla imbatible.

Marlene fue la segunda mujer que llevó a Montaner al altar, ya que en 1989 se casó con él y a partir de ese momento nunca más se separaron. Además con Ricardo tuvo tres hijos que hoy en día se han convertido en grandes artistas de la música latina. Ellos son Ricardo Andrés, Mauricio Alberto, que son conocidos como Mau & Ricky. Sin embargo no hay que olvidar a la bella Evaluna.

A principios del año pasado, la productora y escritora de 57 años de edad lanzó recientemente su libro llamado "Evaluna Creciente", una colección de pensamientos dirigidos a su hija, la cantante y actriz Evaluna Montaner. El mismo fue puesto a la venta cuando su hija cumplió un año de matrimonio con el cantante Camilo.

Marlene y Ricardo llevan 32 años como esposos y son una de las parejas más queridas del continente. Sobre la excelente química que tienen la talentosa directora dijo lo siguiente: "lo más importante, es que tanto para mi como para Ricardo, la pareja debe tener coherencia y sobre todo apoyarse en todo momento, en las buenas y sobre todo en los momentos más difíciles, ya que si hay amor todo se puede resolver".

A principios de este mes nació la hija de su hija Evaluna y Camilo por lo que toda la familia Montaner está pasando por uno de los momentos más bellos de su vida. Marlene, una vez más, se ha convertido en abuela y a sus 57 años luce sumamente bella en las redes sociales. Luego de que naciera su nieta Índigo le dedicó unas palabras en su perfil de Instagram:

"Cuando supe que Eva estaba embarazada, llamé a Tina que desde hacía un tiempo tenía la idea de hacer cosas para bebés y le dije “Tina tienes q hacer tu marca, quiero esas maravillas para Índigo” , me respondió que no tenía el tiempo para dedicarle al 100 pero que si lo hacía con ella y uníamos a Marizai le echaba pichón, la llamamos y de una. Desde hace muchos años nos juntamos a aprender, hemos hecho cerámica, papel mache, pintura, escultura con reciclaje, marionetas….y ahora nos unimos en este emprendimiento por mi nieta ( que es de ellas también). Ya Índigo nació y hoy nace esta marca inspirada en ella @elhilorojoatelier

Me hace ilusión porque es amor, es el amor por mi nieta, el amor por mis amigas, el amor por la naturaleza (es todo sanito y natural), esta ropita es amor que compartimos con uds".