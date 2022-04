La esposa de Ricky, hermano de Evaluna Montaner, aclara si está embarazada

Hace unos meses, el hermano de Evaluna, Ricky Montaner, se casó con la actriz argentina Stefi Roitman, donde protagonizaron una de las bodas más esperadas en la legión de fans, rodeados de amigos, importantes personalidades del mundo del espectáculo y de toda la familia Montaner. Lo llamativo es que desde hace unos días se está especulando sobre la posibilidad de que la actriz esté embarazada, lo cual indicaría que Índigo podría tener una primita o primito en camino.

La llegada de la hija de Evaluna Montaner y Camilo Echeverry, revolucionó de amor a toda la familia, y sus abuelos maternos derrocharon entusiasmo en sus redes sociales dándole la bienvenida a la pequeña. Ahora hay rumores de que la Dinastía Montaner vuelva a crecer a los pocos días del anuncio del nacimiento de Índigo.

Es que Ricky Montaner y Stefi Roitman están envueltos en una ola de rumores que señalan que la pareja estaría esperando un bebé. La actriz argentina habló sobre el tema y no ha ocultado su disgusto por ciertos comentarios que le han hecho sobre el tema en distintas publicaciones, preguntándole si estaba esperando un bebé. A través de sus redes sociales, Roitman decidió poner fin a los rumores que corrían de su supuesto embarazo. “Yo los amo tanto y las amo tanto. En cada foto que subo o que comparto, una respuesta o un comentario es ‘¿estás embarazada?’ ‘tenés cara de embarazada’, dijo en Instagram.

A este tipo de cuestionamientos, Stefi utilizó sus redes para desmentir el supuesto embarazo y aclarar todo lo que se está diciendo sobre ella. “Chicos ni idea. No, no estoy embarazada y no sé qué es cara de embarazada”, señaló la actriz en una serie de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Desde el momento en el que se casaron, Roitman ha tenido que enfrentar también distintas especulaciones sobre su relación con Ricky, por lo que ha salido a desmentir rumores que apuntan a conflictos en la pareja. Se dijo que ambos estaban atravesando una crisis, ya que no han pasado demasiado tiempo juntos desde su luna de miel. Por un lado, Stefi se divide entre estar en Miami y viajar a Argentina, mientras que Montaner se encuentra de Gura con su hermano Mau. Además, se ha comentado que Roitman no tendría una buena relación con su suegra, Marlene Rodríguez. Sin embargo, la actriz argentina asegura que la distancia en su relación solo se debe a las apretadas agendas de ambos.