Esta es la cláusula sexual del contrato prematrimonial de Jennifer Lopez y Ben Affleck

Dicen que las segundas partes no son tan buenas, pero al parecer, Jennifer Lopez y Ben Affleck no hacen caso a este dicho, y están dispuesto a demostrar que siempre hay una excepción a la regla. Hoy después de 16 años de su primer intento, la pareja acelera los pasos para por fin estar juntos para siempre. Primero la vuelta como novios, luego el compromiso con un deslumbrante anillo, después con la búsqueda de la casa de sus sueños para vivir en familia, y ahora con un contrato prematrimonial que tiene una cláusula muy particular.

La boda de Jennifer y Ben, podría considerarse el casamiento del año, y a juzgar por la velocidad con la que se desarrollan los acontecimientos, esto se podría dar de un momento a otro. Es evidente que la cantante está en todo los detalles, y está utilizando todos los recursos disponibles para que todo ayude a que su relación con Ben sea como salida de un cuento de hadas. Quiere que la cosa funcione y para eso firmarán un contrato prematrimonial para que todo esté bien claro.

Por ello, Ben ha tenido que aceptar algunas cosas para evitar disgustos posteriores. Sin embargo, suele pasar que este tipo de contrato tienen un fuerte componente de cuestiones económicas, pero esto es lo menos interesante en el documento que han firmado JLo y Ben. Según los fanáticos, la propia pareja ha sido la encargada de redactar el contrato, y para que el matrimonio prospere, el documento está más enfocado a su relación que a lo económico. También, algunos medios de comunicación se refirieron a lo económico como lo que menos peso tiene dentro del contrato, porque el objetivo de la pareja es forjar un patrimonio juntos.

En el acuerdo, la cantante y actriz ha puesto sobre la mesa una condición que parece ser innegociable y que no piensa ceder en ningún momento. Se trata de la sexualidad de la pareja. Para JLo el sexo es muy importante y así lo deja bien en claro en una de las cláusulas del documento. De este modo, Ben ha aceptado mantener cuatro relaciones sexuales a la semana con la Diva del Bronx. Está claro que entre ellos la llama de la pasión está que arde.

Igualmente, este asunto ha dividido opiniones, ya que algunos aseguran que es una propuesta bastante denigrante para ambos. Hasta el momento, ninguno de los actores se ha manifestados sobre el tema.