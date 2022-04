El motivo por el que la cantante Lizzo vivió en su coche durante seis meses

Si bien Lizzo cobró notoriedad a nivel mundial en el año 2019, se desconocen muchos datos acerca de cómo fue su vida. La cantante y rapera estadounidense de 33 años ya tiene en su carrera una larga lista de reconocimientos y premios. Entérate cómo se inició y por qué vivió en su coche durante seis meses.

Quién es verdaderamente Lizzo

Su verdadero nombre es Melissa Viviane Jefferson y nació un 27 de abril de 1988 en Detroit, Estados Unidos. Es la menor de tres hermanas y desde muy pequeña mostró que tenía gran talento para cantar. Asimismo, es también una destacada flautista. Su nombre artístico Lizzo está inspirado en la canción "Izzo (H.O.V.A.)" que pertenece al rapero Jay-Z.

Actualmente, es una cantante y rapera estadounidense que sola fue cosechando una importante cantidad de premios y reconocimientos. Vale recordar, que no hace mucho fue ella misma quien acusó a la red social TikTok por "discriminación corporal”.

Al parecer, esta red habría borrado todos sus videos en los que aparecía en traje de baño. Desde la empresa le aclararon que la decisión de eliminarlos no se debió a “discriminación corporal” sino a que tenían contenido explícito considerándolas de "gratificación sexual".

Así y todo, muchos se siguen preguntando quién es esta joven que brilla en los escenarios y lucha por los derechos de las personas.

El gran salto: Lizzo vivió en un coche ¿por qué?

Fue a los 21 años, cuando Lizzo vivió durante seis meses en un coche antiguo mientras trataba de hacerse un lugar en la industria musical. Tras haber pasado por varios momentos económicos complicados, luego de tener que dejar la universidad y rendirse con la flauta, terminó durmiendo primero en sofás (o suelos ajenos) y después en su querido Subaru del año 1999. Ese fue el motivo por el que no tuvo opción más que acercarse a demostrar su talento a quienes tenían que escucharla.

Aunque le costó y mucho, recién en 2011 publicó dos álbumes bajo un sello independiente: Lizzobangers. También en 2013 grabó Big Grrrl Small World y fue lo que le permitió firmar un contrato con Atlantic Records. Al año lanzó un EP (Coconut Oil) donde pudo mostrar su faceta más pop.

El gran salto que toda su vida anheló lo pudo dar recién en 2019. Su carrera cobró mayor popularidad gracias al tema Juice. Además, lanzó su tercer álbum de estudio “Cuz I Love You” donde mezcló soul y hip hop. Ese disco le valió 8 nominaciones en los Premios Grammy, de las cuales ganó en tres categorías.

Actualmente, Lizzo cuenta con más de 12 millones de seguidores en su cuenta de Instagram. Allí no solo presume de sus trabajos y talento, sino de mostrarse tal cual es. Orgullosa de su cuerpo y de enviar un mensaje al mundo lejos de los estereotipos. Incluso, se ha convertido en un fenómeno en Internet, se puede ver cómo se divierte y sin prejuicios. Comparte videos muy interesantes donde varios famosos la felicitan.

Durante una entrevista para Billboard contó: "Siempre he tenido que convertir los mensajes de odio en mensajes de enhorabuena. Eso es lo que ocurre con mis canciones y mis conciertos: nunca he perdido esa mentalidad de tener que conquistarte, y nunca voy a hacerlo porque no lo aprendí así. Tengo memoria muscular con eso".

Y tú ¿en qué te sientes identificada con Lizzo?