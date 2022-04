El plan de Camila Cabello para enamorar y casarse con Harry Styles de One Direction

Camila Cabello es una de las estrella latinas más reconocidas y populares en la actualidad. Ha logrado ubicarse en ese lugar y sobresalir como solista gracias a grandes éxitos como “Havana” y “Señorita”.

Antes de ser una figura aclamada en la industria musical, en 2012 Camila realizó una audición como solista para la segunda temporada del reality show “The X Factor”, pero fue descalificada. Sin embargo, le dieron otra oportunidad y formó parte de la banda “Fifth Harmony”, que quedó en tercer lugar en el concurso. La cantante contó que cuando cumplió 15 años, persiguió a su mamá para que le diera permiso de participar en algún concurso donde la gente fuera testigo de su gran talento, hasta que lo consiguió. La cantante presentó su audición para la versión estadounidense de del programa frente a los jueces Demi Lovato, Britney Spears y Simon Cowell.

Luego de que la descalificaran, fue el propio Cowell, quien al verla llorar, decidió darle una nueva chance de mostrar su talento con el grupo “Fifth Harmony”, y desde ese momento Camila se convirtió en la sensación del grupo que conformaba con Lauren Juaregui, Normani, Ally Brooke y Dinah Jane, con quienes cosecharon grande éxitos como por ejemplo “Work From Home”. Igualmente, la compositora dice no extrañar seguir en Fifth Harmony, porque considera que es una persona distinta a la que fue cuando formaba parte de la agrupación.

El plan

Para la audición Camila estaba indecisa en participar en “The Voice” o “The X Factor”, pero contó que se inclinó por la segunda opción porque estaba locamente enamorada de Harry Styles, integrante de One Direction. Camila esperaba que en algún momento los integrantes de esta agrupación que había surgido del programa, aparecieran de sorpresa para saludar a los participantes. Y el plan era enamorar y casarse con Styles. “Esto es realmente vergonsozo y solo voy a decirlo una vez porque ya han pasado 10 años y entonces era una niña, pero la verdadera razón por la que decidí presentarme en ‘The X Factor’ fue porque soñaba con conocer a Harry y casarme con él” confesó Camila. “No pensaba que nos íbamos a casar realmente, pero sí creía que después de convertirme en cantante, podríamos conocernos y enamorarnos. El matrimonio no era necesario. Por cierto es la primera vez que confieso la verdadera intención que me llevo a hacer las audiciones” dijo la artista. Lo cierto es que, la cantante no logró enamorar a Harry pero si consolidaron una muy buena relación de amistad.