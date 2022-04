Qué edad tiene la bellísima Isabela Merced y cómo se hizo famosa

De un momento a otro, ciertos nombres comienzan a cobrar fuerza en el mundo del espectáculo. Y así, sin saber por qué, se apoderan de todo los medios de comunicación, las redes sociales y se encuentran en la boca de todos. Esto es lo que sucedió con Isabela Yolanda Moner Pizarro, también conocida por su nombre artístico, Isabela Merced, una actriz y cantante estadounidense con raíces peruanas.

¿Cuántos años tiene Isabela Merced?

Isabela Merced, nacida el 10 de julio de 2001, tiene actualmente 20 años. Nació y se crió en una familia cristiana asentada en Cleveland, Ohio, Estados Unidos. Es hija de Katherine, una peruana originaria de Lima, y Patrick Moner, quien nació en Louisiana y tiene ascendencia polaca y eslovaca.

Es la hija del medio de su familia y tiene dos hermanos, Gyovanni, el menor, y Jared, el mayor.

Isabela soñaba con ser actriz y cantante desde temprana edad. Comenzó a actuar cuando tenía siete años e hizo su debut en Broadway a los diez años en el musical Evita, en el que cantó junto a Ricky Martin.

Cinco años después, Isabela Merced irrumpió en el cine con su primera película, La casa de Jack (2013), en la que interpretó a una joven llamada Nadia. Un año más tarde, obtuvo un papel en la comedia de situación Growing Up Fisher, protagonizada junto a J.K. Simmons, y a partir de ese momento empezó a lograr establecerse como una joven estrella en ascenso.

Isabela también continuó trabajando en teatro, apareciendo en producciones como El Zorro en el papel de Young Lisa, Pequeña Miss Sunshine como Rosa Maria, Cuento de Navidad como Sarah Cratchit, hizo el papel principal en el musical Annie y a Young Cosette en Les Misérables.

Apareció en la película de comedia Middle School: The Worst Years of My Life (2016) y protagonizó la serie de Nickelodeon 100 cosas para hacer antes de High School en el papel de CJ Martin. Fue en este momento que Isabela también lanzó su álbum debut como cantante: Stopping Time.

Fue parte de dos películas para televisión en 2015 y 2016: Splitting Adam (2015) y Las Leyendas del Templo Escondido (2016), antes de volver a la pantalla grande. Isabela Merced interpretó a Izabella en Transformers: el último caballero (2017) junto a Mark Wahlberg, lo que le valió una nominación al Teen Choice Award como Mejor Actriz de Película de Verano. También prestó su voz para el personaje de Heather en la película animada Locos por las nueces 2 (2017).

Pasó a interpretar a Isabela Reyes, la hija de un notorio narcotraficante, en el thriller de acción y crimen Sicario 2: soldado (2018). Actuó junto a Mark Walberg nuevamente en 2018, esta vez interpretando a su hija adoptiva en Familia al instante (2018). Isabela luego asumió el papel principal en la película de aventuras familiar, Dora y la ciudad perdida (2019).

En 2021, prestó su voz al personaje Lucky en la película animada Spirit: el indomable y también protagonizó junto a Jason Momoa la película de Netflix, Sweet Girl (2021).

¿En qué programa o película descubriste a Isabela Merced?