Majo Aguilar dice que es la “oveja negra” de la familia

La cantante mexicana Majo Aguilar es prima de Ángela Aguilar, y desde siempre muchos la comparan con ella, incluso se especula que existe cierta rivalidad entre las dos. En medio de todo el conflicto vivido por la hija de Pepe Aguilar y su novio tras las imágenes filtradas, Majo asegura que ella es la “oveja negra” de la familia. También reveló en el programa mexicano “Venga la alegría”, que tanto su padre Antonio Aguilar Jr., como su tío Pepe, son personas muy conservadoras.

Igualmente, comentó que a su madre no le gusta que publique fotos de ella en bikini. “Voy a acusar a mi mamá. Ella me dice: ‘otra vez tus foto en bikini’ y le respondo que sí porque me gusta enseñar mi cuerpo y no tiene nada de malo”, contó. Aunque la cantante mexicana no quiso profundizar en el tema de su prima, dijo que respetaba todos los criterios y formas de pensar. “Como he hecho las cosas siempre con respeto, y creo que aquí hay una cosa muy importante, si haces las cosas por molestar pues te va a salir mal, pero yo era y, siempre fui así, nunca traté de molestar y siempre traté de hacerlo con mucho respeto y en mi caso dije. ‘ok en esto sí estoy con ustedes, pero en esto no”, dijo al respecto.

La sobrina de Pepe, de 27 años, se refirió sobre algunos aspectos de la familia, a la que considera muy conservadora. Comentó que en su familia se estila que las mujeres tengan novio después de los 18, aunque no está de acuerdo con ese tipo de reglas. También habló sobre la forma de pensar que tienen, y puso énfasis en su papa Antonio y en su tío Pepe criticando a ambos por ser personas muy conservadoras a pesar de que hayan recorrido el mundo y de que sean personas muy cultas. Aunque admitió ser muy respetuosa de ambos. “Tanto mi tío como mi papá son mentes muy cultas porque han conocido mucho del mundo, y también tienen esta parte de lo tradicional. Es raro que puedan ser abiertos para algunas cosas y para otras no.

Pero, ¿por qué Majo dice ser la oveja negra de la familia Aguilar? En sus declaraciones, la joven artista mexicana se calificó así por ser más abierta que los demás integrantes, y sentirse un poco más liberal en algunos temas que pueden generar cierta controversia para otros.