Impactante: Luis Miguel quería que Aracely Arámbula dejara todo por él

Aracely Arámbula es una de las actrices más convocantes del país mexicano que no solo ha demostrado que posee un gran talento para la actuación sino también para el canto donde conquistó a miles de personas con su bella voz. Además a esto se le suma que la bella rubia estuvo en pareja con el cantante Luis Miguel, con el que tuvo dos hijos.

Haciendo un repaso por de su vida personal y como mencionamos anteriormente, desde el 2005 y hasta el 2009 estuvo en una relación con El Sol de México con el que tuvo dos hijos. Los mismos se llaman Miguel y Daniel respectivamente. Asimismo la historia de su padre con ellos no es muy buena, ya que la artista azteca en más de una ocasión, declaró que no recibe manutención económica y que tampoco él saluda a sus hijos por sus cumpleaños.

En la serie de Luis Miguel los hijos que el famoso cantante tuvo con la actriz mexicana Aracely Arámbula no aparecieron en dicha tira televisiva. Aracely Arámbula prohibió que usen su imagen y la de sus hijos en este éxito de Netflix pero no por intención de salvaguardar su intimidad, sino porque ella ya prepara su propia biografía. Además la actriz afirmó cuando se estrenó la segunda temporada que "soy parte de su vida, no de su negocio".

Además obviamente teniendo en cuenta el prontuario que tiene El Sol de México con respecto a las infidelidades, esta vez no fue la excepción ya que luego de nacer su segundo hijo comenzaron a salir a la luz diversas versiones de que Luis Miguel había vuelto a las andanzas por diversos clubes de México y Miami.

A esto se le sumó de que la actriz Aracely Arámbula le dejó muy en claro en ese momento a su pareja que ella no iba a dejar de actuar para cuidar a sus hijos en casa. Esto no le cayó para nada bien a Micky que pensaba todo lo contrario para la bella Aracely. Según fuentes allegadas a la pareja él tenía intenciones de que la hermosa rubia dejara todos sus trabajos para que sea ama de casa y cuide a sus hijos. Teniendo en cuenta la personalidad de la actriz mexicana y las infidelidades de Luis Miguel todo terminó de la peor manera, tanto es así que él no tiene contacto con sus dos hijos en la actualidad.