Jennifer Lopez y otros famosos que tienen una gran amistad con sus ex parejas

Terminan siendo ex parejas incondicionales. Así sucedió en el caso de Jennifer Lopez con su ex, Marc Anthony que, a pesar de no haber funcionado como matrimonio, supieron fortalecer sus lazos de amistad, complicidad y camaradería, conservando una muy buena relación. Conoce a otros famosos que también lograron llevarse muy bien.

Jennifer Lopez y Marc Anthony: Una gran amistad

Aunque no es muy usual, existen reconocidas ex parejas de famosos que contra todo pronóstico mantienen una gran amistad. Así es el caso de Jennifer Lopez que deja ver sus encuentros con el padre de sus gemelos Max y Emme. Tras un matrimonio de siete años, que terminó en el 2011, su relación pasó a ser una gran amistad y actualmente son considerados como un ejemplo de cordialidad entre divorciados.

A pesar de las múltiples relaciones que cada uno ha ido teniendo, ambos se han apoyado en sus crisis sentimentales. Tras la separación de JLo de Alex Rodríguez, fuentes cercanas a los dos afirmaron que Anthony le habría ofrecido a la “Diva del Bronx” su casa para que estuviera en paz y pudiera encargarse de sus hijos.

Otras ex parejas de famosos que tienen una gran amistad

Bruce Willis y Demi Moore

Jennifer Lopez no es la única famosa que tiene una gran amistad con su ex pareja. Bruce Willis y Demi Moore luego de 11 años de matrimonio, se separaron. Aunque todo indicaba que estarían envueltos en nuevas polémicas, nada de ello sucedió. El divorcio le trajo a la ex pareja una unión muy particular. Las propias hijas que tuvieron en común han reconocido que viven en un ambiente amoroso con el apoyo de cada uno de sus padres. Incluso, en varias oportunidades han confesado que se conectaron mucho más después del divorcio.

Andrés Cabas y Johanna Bahamón

Vivieron un amor a primera vista. Se casaron en Japón en el 2004 y se separaron en el 2009. En su momento se afirmaba que sus compromisos profesionales fueron los motivos que los alejaron, pero lo cierto es que la admiración y el cariño mutuo resultaron claves al momento de lograr una gran amistad como padres de Simón, su hijo.

Will Smith y Sheree Fletcher

De la misma manera ha sucedido con la actual y ex pareja de Will Smith. A pesar de que la relación entre Jada Pinkett-Smith y Sheree Fletcher no se inició de la mejor manera, ambas lograron superar sus diferencias y actualmente tienen una muy buena amistad. A tal grado que Jada felicitó públicamente a la ex del actor por su más reciente cumpleaños.

¿Qué otras ex parejas de famosos conoces que tengan una amistad?