Por qué se divorciaron Demi Moore y Bruce Willis

Sin lugar a dudas, Bruce Willis y Demi Moore, conformaban una de las parejas más famosas de los años '90. Durante sus trece años de matrimonio protagonizaron taquillazos, portadas, superaron más de una crisis y tuvieron tres hijas. Se divorciaron hace más de 20 años y, aunque cada uno volvió a casarse, él con Emma Heming, con la que tiene dos niñas, y ella con Ashton Kutcher, de quien también se divorció. Parece que no han podido olvidarse, porque forman la ex pareja perfecta ya que son grandes amigos.

"Vivimos una pasión tumultuosa y cuando la realidad nos atrapó no sé si nos conocíamos de verdad", contó la actriz en su biografía, Inside Out, que fue una de las más leídas del momento. Se conocieron en julio de 1987. Demi tenía 25 años, aun no era famosa pero acababa de rodar Un loco verano con John Cusack y era la novia de Emilio Estévez. Fue en el estreno de Procedimiento ilegal en 1987, protagonizada por Estévez, donde conoció al que sería su segundo marido. A los 32 años Willis triunfaba con la serie Luz de Luna, era rico y famoso. El flechazo fue inmediato.

Volvieron a coincidir en una fiesta, él le pidió el teléfono y Demi rompió con su novio. Tras cuatro meses de "pasión tumultuosa", se casaron en Las Vegas. Demi se quedó embarazada inmediatamente y nueve meses después nació su primera hija, Rumer. Los viajes en jet privado y los lujosos restaurantes dieron paso a una vida familiar en un rancho de Idaho.

Sin embargo a los pocos años comenzaron a aparecer los primeros rumores de crisis en la pareja. En ese momento el protagonista de la película "Duro de matar" dijo que "no sabía si quería estar casado. Luego, un tiempo después, los rumores de infidelidad por parte de él comenzaron aumentar pero Demi se quedó embarazada de su segunda hija.

Tras el nacimiento de su tercera hija, Tallulah, la pareja se distanció, en parte por el frenético ritmo de trabajo cada uno de ellos rodó ocho películas en dos años y además Demi se convirtió en la actriz mejor pagada de Hollywood. En junio de 1998 el portavoz del actor anunció la separación y el divorcio llegó dos años después. Aunque el matrimonio no funcionó, el divorcio ha sido todo un éxito, en parte por el empeño de Moore, que no ha querido que sus hijas vivan el traumático divorcio de sus padres, que utilizaron a Demi y a su hermano como moneda de cambio.

Hoy en día los dos son grandes compañeros de vida y comparten momentos juntos que son compartidos en sus redes sociales. Justamente en su cuenta de Instagram, Demi Moore le dedicó unas palabras a su exesposo tras conocerse la enfermedad que lo alejó de lo que más ama: la actuación: