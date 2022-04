La versión argentina de “Casados con hijos” apareció en una exitosa serie de Netflix

La espera terminó y los fanáticos de "Better Call Saul" ya pueden disfrutar de los dos primeros episodios de su sexta y última temporada que ya están disponibles en Netflix. El estreno fue muy comentado en redes sociales y hubo un hecho que llamó la atención principalmente en Argentina. En una escena del primer capítulo se puede ver un cameo de la versión local de “Casados con hijos”. Esta inesperada aparición sorprendió a los fans de este país.

La quinta temporada había terminado con Nacho siendo cómplice del ataque a la casa de Lalo en México. Esto hace que deba escapar de la situación, pero su jefe se da cuenta y lo buscará para vengarse de él. El personaje interpretado por Michael Mando, llega a un hotel y encuentra a la recepcionista que estaba mirando en la televisión la versión argentina de “Casados con hijos”.

En el televisor se los ve a los hermanos Luisana y Darío Lopilato interpretando a Paola y Coqui respectivamente. "Si hay algo que nos caracteriza a los Argentos es que nadie nos pasa por encima, porque somos personas muy inteligentes, así que claramente sos adoptada”, dice Darío, a lo que Luisana responde “Pero sos tarado”.

El programa original se emitió entre 1987 y 1997 en Estados Unidos, pero una de las tantas adaptaciones llegó a Argentina. La versión local de “Casados con hijos” se estrenó en abril de 2005. Aunque solo tuvo dos temporadas, fue un éxito en toda Latinoamérica, y las repeticiones luego de su final, la hicieron un clásico que estuvo a punto de llegar al teatro en el invierno de 2020, pero la pandemia tiró por abajo los planes. El cierre de los teatros, la posterios espera de apertura de los mismo y la agenda de los protagonistas, Guillermo Francella, Florencia Peña, Luisana Lopilato, que vive en Canadá, Darío Lopilato y Marcelo de Bellis, complicaba la fecha del estreno. Sin embargo, se espera que la serie llegue al teatro argentino Gran Rex para el verano.

Después de la insólita aparición de “Casados con hijos” en el estreno de Better Call Saul, las repercusiones en redes no se hicieron esperar. En Twitter, un usuario subió un video del momento y comentó “Estoy delirando con la escena de Casados con hijos en Better Call Saul”. Otro de los comentarios en esta red fue: “En Better Call Saul una señora está viendo Casados con hijos con audio y todo. Se terminó de romper la matrix”.