Danna Paola y el motivo por el que ocultó su relación con Alex Hoyer

Desde hace un tiempo, se viene rumoreando sobre el noviazgo oculto que mantienen Danna Paola y Alex Hoyer, el ex participante de “La Voz México”. Todo comenzó cuando compartieron unas vacaciones en Ibiza durante el 2021, pero hasta el momento no habían salido a decir nada al respecto.

Fue el cantante el primero en admitir que mantiene una relación sentimental con la protagonista de Élite. “Nosotros no es que queramos esconder absolutamente nada. Ni se trata de eso. Para nosotros mantener privado algo que se dio tan natural y que valoramos muchísimo es mega importante”, dijo Alex Hoyer durante una entrevista. “Que nos escondemos, que esto… pero en realidad es mantener algo privado”.

Danna Paola grita a los cuatro vientos que está enamorada

Tras las declaraciones de Alex Hoyer, Danna Paola decidió hablar sobre su romance durante su paso por la alfombra roja de la obra “Charlie y la fábrica de chocolate”.

“Es la primera vez que voy a hablar, de verdad se los digo, para mí es algo súper privado. Mantenerlo para nosotros es decisión; no es un secreto porque pues obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años como para negar relaciones”, comenzó diciendo Danna Paola.

Muy sonriente contó que está muy contenta de compartir la vida con una persona a la cual admira. También quiso dejar bien en claro que decidieron salir a contar que sí están enamorados pero que mantendrán todo en privado como lo venían haciendo hasta ahora.

“Es una persona que admiro, que respeto, que quiero, tenemos obviamente nuestras vidas laborales separadas y juntas y a la vez, allá afuera la gente a veces opina o dice, el amor no se mide ni en la fama o en el talento de alguien, yo no me junto con alguien por su fama o por su talento, no, solamente por seres humanos”, dijo muy segura.

No se sabe con exactitud cuándo es que comenzó la relación ni cómo fue que se dio todo pero por la información que se ha filtrado llevan ya varios meses compartiendo sus vidas. Esperamos comenzar a ver más apariciones de los dos en público y conocer un poco más de esta relación, aunque según Danna Paola y Alex Hoyer no piensan cambiar nada de su rutina ahora que salieron a confirmar su romance.

¿Qué te parece la pareja de Danna Paola y Alex Hoyer?