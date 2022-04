Critican a Thalía por abusar del botox

A pesar de ser una de las artistas más hermosas de la industria, Thalía ha sido víctima de diferentes críticas por su aspecto físico. Sin embargo, no ha dejado que estos comentarios la afecten, por lo que sigue compartiendo a través de sus redes sociales como mantiene su delicada belleza. Una foto recientemente publicada en su cuenta de Instagram por la cantante de 50 años, ha reavivado la polémica, con lo que los usuarios aseguran que abusa de los retoques faciales y del uso del botox porque en la imagen se la ve con el rostro hinchado. En la foto está acompañada por su perro y luce ropa casual con el pelo recogido y con un suave maquillaje.

Aunque la foto ha recibido comentarios favorable por parte de sus seguidores, también están lo que la critican y hacen notar que ya no se parece a las que aparecían en las telenovelas. Hace poco, la artista también compartió un video donde mostraba como se estaba realizando un tratamiento de acomodamiento de músculos faciales. La cantante nunca ha negado que recurre a tratamientos estéticos para lucir mejor, y es uno de los motivos por los que es blanco de comentarios algo hirientes.

Abuso de botox

En su cuenta de Instagram, Thalía se mostró espléndida mientras realizaba sus rutinas de ejercicio junto a su mascota. Sin embargo, sorprendió que su rostro se notaba un tanto hinchado, lo que dio espacio a especulaciones de los fans sobre el abuso de botox. A pesar de que se la veía sonriente, es evidente la inflamación que se puede observar.

La cantante mexicana no ha dicho nada al respecto, pero los comentarios la han puesto en el ojo de la tormenta. “ya te pusiste botox, solamente no exageres” “¿Qué le pasó a la cara de mi hermosa Thalía?” “Se ve como Lyn May” “¿Por qué se ve tan rara?” fueron algunos de los comentarios publicados por los seguidores. Los memes también aparecieron con las comparaciones que realizaron los usuarios al insinuar el parecido de la cantante con la famosa vedette mexicana, Lyn May.

Cabe mencionar que la empresaria está al frente de “Thalía Sodi”, que vende diversos productos. Perfumen, velas, tazas, edredones, plumas, collares, aros y libretas, son algunas artículos que comercializa.