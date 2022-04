Ella es Marta Navarro, la bella madre de Karol G

En los últimos tiempos Karol G se ha convertido en una de las cantantes latinas más destacadas. Pero detrás de la estrella colombiana hay un grupo de personas que le brindan contención y afecto para poder sobrellevar el competitivo mundo de la música, así como también la vida de famosa. Está rodeada de su familia, en especial de su mamá, quien está muy presente en todo momento, compartiendo sus alegrías, así como también, los días no tan buenos.

Marta Navarro es la madre de la artista, que incondicionalmente se encuentra a su lado y que a su vez tiene un gran parecido físico con “la Bichota”, cosa que ha llamado la atención de los seguidores. Tanto por el color de piel y la forma del rostro, la mamá y la joven artista se parecen muchísimo. En una ocasión, Navarro había publicado una foto de ambas, y los fanáticos no hicieron más que admirar la belleza en común que tienen. “Iguales de bellas” “lindas como siempre” “la familia más hermosa, Dios los bendiga” “que linda mamá”, son algunos de los comentarios que se podía leer.

Pero Marta no solo es muy parecida a su hija, sino que también sabe bailar tan bien como la intérprete del “El makinón”. Esto se pudo apreciar en un video difundido en la cuenta de Twitter de El Show Mundial, donde se las ve a madre e hija perreando al ritmo de “Alguien que me rompa”. También es una mujer muy activa en redes sociales, donde publica los momentos felices que pasan junto a su esposo Guillermo Giraldo, padre y mánager de la cantante, y sus hijas Jessica, Khaterin, Verónica y Carolina (Karol G). Evidentemente es una mamá muy cariñosa y dedicada con sus hijas y esposo. Se sabe que Jessica es abogada y Verónica se dedicó al mundo de la estética.

En una entrevista, Marta contó cuanto le afectaban las críticas que le hacían a Karol G. “Yo era la que leía los comentarios, lloraba debajo de las cobijas. Yo decía no lo puedo creer, no lo puedo creer. Me estaba enfermando. Entonces tomé la postura de a palabras necias, oídos sordos”, dijo.

Karol G ha sido noticia por haber conseguido ubicarse como una de las cantantes del género urbano más importantes, así como también por la relación sentimental que mantuvo con el cantante puertorriqueño Anuel AA. La artista colombiana se está preparando para una gira por Latinoamérica y también ha comenzado a grabar lo que será su próxima producción discográfica.