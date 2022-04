Con un emotivo mensaje, John Travolta recordó a su hijo fallecido hace 13 años

El consagrado actor de Hollywood John Travolta recordó este jueves en sus redes sociales a su hijo Jett, fallecido en 2009, que este 13 de abril hubiera cumplido 30 años.

Con un sentido mensaje, acompañado por una foto en blanco y negro donde padre e hijo aparecen juntos, el protagonista de Pulp Fiction conmemoró el cumpleaños de su pequeño, fallecido a los 16 años durante unas vacaciones familiares en las Bahamas.

“Mi más querido Jetty, te extraño más de lo que las palabras pueden decir. Pienso en ti todos los días. Feliz cumpleaños. Con amor, papá”, escribió el actor a su hijo.

Quien aprovechó ese espacio para recordar a Jetty fue su hermana, Ella Travolta (22), quien comentó la imagen con la dedicatoria: “Feliz cumpleaños Jetty, te queremos mucho”.

El fallecimiento del hijo que Travolta tenía en común con la actriz Kelly Preston ocurrió en 2009 luego de que el menor, que padecía autismo, presentara convulsiones tras golpearse la cabeza en la tina, durante unas vacaciones de la familia en Bahamas.

En declaraciones a la prensa, en más de una oportunidad Travolta ha reconocido que la muerte de su hijo “fue lo peor que le ha pasado”. No era la primera vez que Jett convulsionaba, sin embargo, el episodio afectó de forma irremediable su corazón. Llegó al hospital más cercano sin signos vitales.

“La vida ya no me interesaba, así que me costó mucho mejorar. Sentí que era un mal sueño. No quería creerlo. Me apoyé en los miembros de mi iglesia (John practica la cienciología). Fueron fundamentales para mi recuperación”, dijo Travolta en una entrevista en el Theatre Royal Drury Lane de Londres.

Once años después del fallecimiento de su hijo, John Travolta tuvo que atravesar por otro momento duro en su vida. Su esposa, Kelly Preston, falleció a raíz de un cáncer de mama. Ambas pérdidas calaron muy hondo en la familia, y eso se vio reflejado en el temor de su pequeño hijo Ben, de perder también a su padre. John y su esposa Kelly, fallecida en 2020

“Tu hermano (Jett) se fue a los 16. Demasiado joven. Tu madre se fue a los 57. Eso fue demasiado joven. Pero, ¿Quién puede decirlo? Podría morir mañana. Tú podrías. Cualquiera puede. Así que veámoslo como si fuera parte de la vida. No lo sabes exactamente. Simplemente haz tu mejor esfuerzo para tratar de vivir lo más que puedas”, relató el actor sobre la explicación que le dio a su hijo.