El secreto de Avril Lavigne para lucir igual desde los 2000

¿Quién recuerda haber escuchado a todo volumen "Girlfriend" de Avril Lavigne? Bueno, lamento asustarte, ¡pero eso fue en 2007! Sí, ese hecho es suficiente para que la mayoría de nosotros nos sintamos ancianos, pero no la cantante. Probablemente porque se ve exactamente igual que cuando se lanzó ese hit musical.

Tras el lanzamiento de más reciente álbum "Luv Sux", los fanáticos no pudieron evitar notar que Avril Lavigne no ha envejecido ni un poco.

¿Cuál es el secreto de Avril Lavigne para mantenerse joven?

Naturalmente, esto hizo que mucha gente quisiera saber cuál era el secreto del cuidado de la piel de Avril Lavigne, y la cantante no tuvo ningún problema de compartirlo en una reciente entrevista.

Ella explicó: “Mi secreto, les voy a decir a todos, es jugo verde y cerveza”. Jugo verde y… cerveza, esa si que es la respuesta que nadie esperaba, pero bueno, ¡al menos lo sabemos!

La apariencia juvenil de Avril Lavigne puede hacer que sea difícil de creer, pero en este punto, la cantante de 37 años ha estado en la industria de la música por alrededor de 20 años. Comenzó su carrera con solo 16 años y encontró un gran éxito con a los 17 con su hit Sk8ter Boi.

Avril habló sobre cómo fue ganar fama a una edad tan joven y dijo: “Es una locura, ya que solo soy una chica de un pequeño pueblo de Canadá y me siento muy afortunada de tener canciones tan especiales que han perdurado”.

La cantante comentó que incluso tiene un tatuaje de Sk8er Boi en su muñeca para recordar esa etapa, pues fue algo que realmente la transformó y que lo sigue haciendo, ya que la canción se continúa escuchando.

Continuó diciendo: “Tuve una educación muy estable y crecí en un hogar cristiano y había muchas reglas, ya que mis padres eran muy estrictos”. Razón por la cual disfrutó más aún su independencia al ser tan solo una adolescente.

“Entonces, en el momento en que me fui, comí pizza todos los días, me quedé despierta toda la noche y trabajé mucho. No estaba fuera de control ni metida en las drogas y tenía una buena ética de trabajo y era muy disciplinada e hice todo lo que tenía que hacer; ese equilibrio estaba ahí”.

Avril lo vivió como lo que las personas sienten y hacen al independizarse por primera vez al ir a la universidad, pero sin la universidad. Ella en un gran micro y con un grupo de amigos.

Ha hecho una gran carrera a lo largo de los años, pero lo más importante es que logró mantenerse vigente y querida por todo su público.

¿Cuál es tu tema preferido de Avril Lavigne?