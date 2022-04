Carlos Rivera alimentó la sospecha sobre su boda secreta con Cynthia Rodríguez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas del momento, y aunque mantienen con mucha reserva su vida privada, constantemente están rodeados de comentarios y rumores.

En esta oportunidad, las sospechas indican que la pareja se ha casado en una boda secreta. Desde fines de enero, esta versión circula en los medios, y fue avalada por el periodista Daniel Bisogno en el programa Ventaneando. Esta fue su declaración: «Una persona me contó que se casaron en la tierra de Cynthia, allá en Monclova, Coahuila, y nada más eran como 20 personas (invitadas), la familia de ella y creo la mamá de Carlitos. Sólo muy allegados y así supuestamente lo hicieron, pero no se sabe, ya ves que luego dicen y no».

A partir de allí, los exacadémicos se mantuvieron siempre en boca de la prensa, asegurando, entre otras cosas, que el viaje de ambos a Europa se debía a una suerte de luna de miel.

Fue en el mismo programa televisivo donde Carlos Rivera se refirió a los rumores de la boda secreta. Consultado sobre el tema, expresó: “No todavía, estamos muy felices y agradecemos a Dios todos los días por estar juntos, por habernos encontrado, pero igual y ya hasta nos casamos y no se enteraron, ¿quién sabe?”, respondió, sembrando más dudas al respecto.

Sin aclarar completamente su estado civil, Carlos Rivera prefirió hablar de la confianza que ha forjado en su relación con la conductora quien, a la vez, lo incita subir atrevidas fotografías a su cuenta de Instagram.

Cuestionado sobre si sus fotografías no generan celos en su pareja, Carlos aseguró: “¡No, hombre!, nada (celosa), es la primera que me dice que las suba, te lo juro, es así de ‘pero súbela’, y yo de ‘no, es que me da pena’, y me contesta ‘no, no, tú súbela’, ella es la primera que me está ahí solapando estas cosas”, dijo.

Hace algunas semanas, la pareja dejó sus compromisos laborales de lado para compartir un viaje romántico a París, la ciudad del amor. Desde allí, Cynthia Rodríguez mostró parte de sus vacaciones en sus redes sociales.

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez se conocieron en el año 2005, durante el reality show “La Academia”. Sin embargo, tardaron 10 años en iniciar una relación, que mantienen en mucha reserva, lejos del ojo público. Y aunque nunca se han mostrado juntos en sus redes sociales, se intercambian comentarios con demostraciones de amor y respeto en sus publicaciones.