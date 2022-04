¿Por qué J Balvin canceló su gira por Estados Unidos y Canadá?

Los fans de J Balvin se llevaron una tremenda desilusión luego de que el cantante anunciara en sus redes sociales la cancelación de sus conciertos por los países del norte. Con todo el pesar, el colombiano anunció que debía posponer su gira denominada “Jose Tour” que estaba programada para arrancar este martes 19 de abril en San Antonio, Texas.

En una carta dirigida a sus fanáticos, el intérprete lamentó esto y se disculpó con quienes ya habían adquirido sus entradas. Explicó que debido a la situación causada por la pandemia, surgieron algunos problemas con la producción de la gira, por lo que lamentablemente no podrá llevarse a cabo. “Durante este año pasado hemos trabajado incansablemente para ofrecerles un show sin igual donde todos se sientan bienvenidos a la fiesta de cada presentación de la gira “Jose Tour USA”. Sin embargo, la covid-19 ha causado unos desafíos de producción imprevistos que no me permitirán mantener mi promesa de darles el mejor espectáculo posible. Ustedes merecen lo mejor, así que he tomado la difícil decisión de posponer la gira” escribió.

Asimismo aseguró, que su equipo continúa trabajando para poder retomar el plan y reprogramar las fechas lo antes posible. También aclaró en su escrito “tus tickets seguirán siendo válido”. “Me siento agradecido por todo el amor y el apoyo y a la misma vez, estoy muy emocionado por reencontrarme con cada uno de ustedes en el camino para celebrar juntos y continuar con las vibras en alta”, reiteró.

Lo que se sabe es que el cantante se enteró de las dificultades que surgirían en la gira cuando arrancaron los ensayos la semana pasada y vio que era evidente que habían limitaciones con la parte de diseño y montaje, y así también, con el escenario 360 grados que tenían planeado. Esto sin lugar a dudas afectaría al espectáculo y fue entonces que decidió tomar la decisión de posponer el inicio de la gira. La gira por el norte que debía arrancar este martes 19 por Estados Unidos y Canadá debía durar seis semanas con shows en distintas ciudades, y el broche de oro estaba previsto hacerlo en Puerto Rico. También estaba listo para participar en el festival de música “Viva! L.A., en California, pero aún no se sabe si lo hará.

En enero último, la cantante británica Adele también pasó por una situación similar. Parte de su equipo de producción no llegó a tiempo debido a los retrasos causados por la pandemia. A esto se sumó que, más de la mitad de su staff dio covid-19 positivo en ese momento. La británica tuvo que cancelar el primero de sus shows horas antes de que empezara.