Jennifer Lopez dio los detalles de cómo Ben Affleck le pidió su mano

Es sabido que Jennifer Lopez y Ben Affleck están bajo la mirada del mundo entero luego de haber anunciado su nuevo compromiso y el deseo de compartir una vida junta nuevamente. Al comunicar esta segunda vuelta, la cantante había mostrado un espectacular anillo de diamante verde que dejó boquiabiertos a todos sus seguidores. Ahora, la Reina del Bronx cuenta los detalles del importante momento en el que el actor de Batman le volvió a pedir su mano.

“¡Se me saltaron las lágrimas!” confesó. “No fue nada muy lujoso, pero fue la cosa más romántica que pude haber imaginado”, dijo. “¿Imaginan que su más grande sueño llegara a hacerse realidad?” compartió con sus fans. “El sábado por la noche, en mi lugar favorito del mundo (un baño de burbujas), mi bello amor se puso de rodillas y me pidió mi mano” detalló.

“Me pilló completamente de sorpresa, así que le miré fijamente a los ojos, riendo y llorando al mismo tiempo, haciendo lo posible para comprender el hecho de que veinte años después, todo volviera a suceder. Me quedé literalmente sin palabras. Entonces me preguntó… ¿Eso quiere decir que sí?...SI, por supuesto dije que sí…” reveló.

JLo continuó contando que “tenía una sonrisa tan grande que no me cabía en la cara. Las lágrimas corrían por mis mejillas, sintiéndome increíblemente feliz y completa. No fue nada muy lujoso, pero fue lo más romántico que nunca pude imaginar. Una tranquila noche de sábado en casa, dos personas prometiéndose estar siempre ahí, el uno para el otro”, reflexionó.

El anillo

"Bennifer" está de vuelta. Luego de avivar su amor el año pasado, volvieron a afirmar el compromiso a amarse en todo momento. Ahora sabemos los detalles de cómo se selló ese compromiso que hizo que Jennifer haya recibido un anillo que deslumbra por donde se lo mire.

Según expertos en joyas, el nuevo anillo de JLo está centrado con un diamante verde natural de 8,5 quilates. Aseguran que entre los diamantes de colores elegantes, las piedras verdes de colores naturales y matices saturados son de las más buscadas en el mundo, y que dada esa exclusividad podría costar hasta 3 millones de dólares.

Este anillo parece tener un significado muy especial para Jennifer, ya que en algún momento hizo saber que el color verde es su color de la suerte. “Me di cuenta que hubo muchos momentos en mi vida en los que sucedieron cosas increíbles cuando me vestí con el color verde”, confesó.