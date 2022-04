Así de parecidas son Evaluna Montaner y la exnovia de Camilo

A los fanáticos no se les pasa una. Esta vez, no han perdido la oportunidad de hacer comparaciones del gran parecido físico que tienen Evaluna Montaner y la ex novia de Camilo.

Una de las parejas del momento está pasando días muy especiales tras la llegada de Índigo, la primera hija del famoso matrimonio. Sin lugar a dudas que desde hace un largo tiempo ambos artistas son unas de las celebridades más queridas en redes sociales.

Si bien Camilo no ha salido al paso de todo esto, los fans no paran de comparar y comentar el buen gusto que tiene el cantante, y el cierto patrón que por el que se rige a la hora de elegir a sus mujeres.

Evaluna y Camilo comenzaron su relación en 2015 y de inmediato provocaron el magnetismo de los medios. Sin embargo, antes de que el colombiano sea una súper estrella de la canción urbana, tenía una novia en la adolescencia, la cual aseguran sus seguidores que es igual a su actual esposa.

Su ex es identificada como Gaby Andrade, y los internautas comenzaron a confundirse ya que estaban en la misma situación de embarazo, pero Andrade esperando a su segunda hija que nació dos meses atrás. Esto llevó a los seguidores a la confusión y luego a las comparaciones.

Lo cierto es que el parecido es notorio y la propia ex del artista colombiano confesó que la gente la confunde con la hija de Ricardo Montaner.

Gaby Andrade sobre Camilo y Evaluna

Varias veces la comunidad cibernauta le ha consultado a Gaby si le molesta que la confundan o le digan que se parece mucho a la mamá de índigo. Aseguro que ya no le sorprende “no me importa, siempre ha existido y siempre va a existir. Cada quien sabe lo que tiene”. Cabe resaltar, que la ex novia de Camilo se tomó el tiempo de felicitar a la pareja de artistas por la llegada de su primera hija.

Hoy en día, Gaby lleva ocho años casada con otro hombre y tiene dos hijos, pero eso no impide que sea fans de Camilo y que esté al tanto de todos los pasos del colombiano. Al parecer, Gaby estuvo con Camilo en sus inicios como cantante y compartieron un fugaz pero romántico noviazgo. Recordemos que, el pasado 6 de abril, Camilo y Evaluna recibieron a su primera hija a la que llamaron Índigo.