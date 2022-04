Puro talento, así de brillante toca el piano el hijo de Shakira y Gerard Piqué

Shakira es sinónimo de éxito absoluto en el mundo de la música latina. Esto se debe a que hasta el día de hoy sus canciones son de las más escuchadas en todas partes. Gracias a ello posee un repertorio de temas que son reproducidos por personas de todas las edades. Esto comprueba que la colombiana sabe cómo adaptarse perfectamente a los nuevos estilos musicales.

En esta ocasión, la talentosa colombiana no es noticia por su música sino por un video que compartió hace algunas horas en su perfil de su cuenta oficial de Instagram. En el mismo se puede ver a su hijo mayor Milan Piqué en el estudio de grabación tocando el y demostrando todo su talento. Además la cantante colombiana agregó un mensaje que dice:

"One of my favorite pieces. De mis piezas favoritas". Esta no es la primera vez que el hijo de Gerard Piqué demuestra sus dotes artísticos para la música ya que hace unos meses, la propia Shakira compartió un clip donde se ve a Milan tocando la batería. La música la lleva en la sangre y seguramente pronto lo veremos arriba del escenario.

Por otra parte, la intérprete de la canción "Loca" compartió en la mencionada red social una imagen de donde se la ve junto a su pareja y padre de sus hijos Gerard Piqué. Ambos aparecen disfrazados y a punto de besarse. Claramente esta fotografía demostró el gran amor que se tienen esta popular pareja.

Hace unos días el jugador del Barcelona se refirió a esta posibilidad en la entrevista que tuvo con el reconocido youtuber Jordi Wild, quien en su programa ‘The Wild Project’ pudo hablar con el futbolista de muchos temas, entre esos, salió a flote el tema del posible matrimonio con Shakira, a lo que Piqué respondió: “No le he preguntado los detalles, yo soy así también un día me caliento y al otro día me caso, no ha pasado pero en la realidad si se me da un día lo hago y ya”.