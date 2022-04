Sorprendente:gira de Bad Bunny es la más lucrativa del momento

Bad Bunny vuelve a encabezar la lista de Pollstar de las giras más lucrativas del momento a nivel mundial. El cantante portorriqueño registró ingresos promedio de más de 3,1 millones de dólares por ciudad, seguido de Elton John con ingresos de 2,4 millones de dólares, y Eric Church con 1,7 millones. Esta semana la lista de la publicación especializada en la industria de conciertos y música en vivo, cuenta con una importante presencia latina con la inclusión de Marc Anthony, Ana Gabriel, Alejandro Fernández, Nicky Jam y Ricardo Montaner, con ingresos de 1,2 millones de dólares, 678 mil dólares, 571 mil dólares, 416 mil dólares y 324 mil dólares respectivamente.

“Ya estamos listos pa’ lo próximo”

Bad Bunny se encuentra de gira realizando “El último tour del mundo” y ha anunciado con un video en su cuenta de Instagram protagonizado por el actor español Mario Casas que se viene su próximo disco de estudio, el quinto de su carrera. “Notición. Me acaba de decir Benito que tiene el disco, que cuando acabe la gira y demás lo saca”, dice el actor.

El “Conejo malo”, a través de una publicación en Twitter, también se mostró satisfecho de cerrar una etapa de su carrera con la gira “El último tour del mundo” y el Grammy recibido en la última edición a Mejor álbum de música urbana. “Ahora sí ya estamos listos pa’ lo próximo” escribió el cantante.

El artista puertorriqueño celebró su último concierto en Estados Unidos y corrió un video que se hizo viral, donde se lo ve en su camerino junto con su equipo, abrazados y cantando “We are the Champions”, tema perteneciente a la banda británica Queen. Sin embargo, aún no se tiene la fecha de salida de lo que será su nuevo disco, ya que su gira se termina en diciembre con varios conciertos en México, y si el disco sale luego de cerrar esto como dijo Casas en el video, todavía tendremos que esperar algunos meses para escucharlo.

Bad Bunny tuvo un 2021 muy ocupado. Participó de la cinta “Bullet Train” junto a Brad Pitt y arrancó su última gira mundial, que agotó las entradas en casi todos los lugares a penas salieron a la venta. En 2021 también fue el segundo año consecutivo en ser el artista más escuchado en Spotify con 9.100 millones de reproducciones de sus diferentes temas, dejando abajo a Taylor Swift, BTS, Drake y Justin Bieber.