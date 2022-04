Qué opina Bob Odenkirk sobre su personaje Saul Goodman

Según comentó Bob Odenkirk, el protagonista del spin-off de Breaking Bad, esta última temporada será “muy explosiva". Luego de lo sucedido en el final de la quinta entrega, los fans están seguros de que será así. El abogado en la ficción se mostró entusiasmado por la vuelta de la serie y satisfecho por el final de la misma. También aprovechó y se sinceró contando que piensa del personaje que encarna.

La interpretación de Odenkirk comenzó en la segunda temporada de Breaking Bad, al presentarse como el abogado Saul Goodman, asesor de varios mafiosos. Con la serie “Better Call Saul” tuvo la oportunidad de dar a conocer la personalidad de Jimmy McGill, verdadero nombre del personaje. "Saul era la fachada, era el personaje que interpretaba en Breaking Bad y que presentaba al público como este abogado sórdido y rápido que quería que lo vieran así”, declaró.

“Quería presentarse de esa manera. Quería atraer a una determinada clientela que le gustara. Ese tipo, Saul Goodman, no me gusta” comentó. Aclaró que está en contra de este tipo de personas de baja ética. “No me gusta la gente así. Asique no me gustaba este tipo. Fue divertido interpretarlo en Breaking Bad, pero no me gustaba”. Pero dijo también que aunque Saul no era de su agrado ama la serie y al carismático Jimmy McGill.

Un final que promete ser a lo grande

La serie protagonizada por Bob Odenkirk se convirtió en uno de los grandes éxitos de Netflix y se prepara para despedirse con su sexta y última temporada que la podremos ver a partir del 19 de abril por la plataforma de streaming.

Tras ir conquistando audiencia con el correr de las temporadas, se acerca el final que promete ser a lo grande. Esta última temporada está dividida en 2 partes, un formato que está siendo muy utilizado en la actualidad. La segunda tanda de episodios se podrá ver recién el 11 de julio. Sin dudas hay mucha ansiedad entre los fanáticos de la serie, más aún, teniendo en cuenta el anunciado regreso de Walter White y Jesse Pinkman en los próximos capítulos de “Better Call Saul”. Recordemos que recientemente los creadores de “Better Call Saul” confirmaron que Walt y Jesse formarán parte de la última entrega de la serie.