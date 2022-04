Gloria Trevi volverá a Estados Unidos con la gira "Isla Divina"

Gloria Trevi siempre está presente para el público de Estados Unidos a través de sus canciones y apariciones en cadenas de televisión. Para alegría de sus seguidores locales, la cantante mexicana anunció en una rueda de prensa llevada a cabo en un conocido restaurante de Key Biscayne, que está preparando una gira que contará con más de 40 presentaciones en este país, incluyendo al Fillmore Theatre de Miami, el 2 y 3 de diciembre. “La isla divina está dentro de cada uno de nosotros, y es un lugar sin pandemias ni guerras”, manifestó.

La intérprete de “Todos me miran” y “Pelo suelto” afirmó sobre el tour estadounidense que “Isla divina en una pachanga preciosa”. Gloria ha dado varias entrevistas brindando más detalles sobre la gira que la lleva nuevamente por el país del norte. “Los recitales de Isla Divina conllevan un gran despliegue de producción, donde se utilizan brillos y taconzotes”, detalló. Sobre el espectáculo que el público tendrá la oportunidad de presenciar dijo “mi trabajo es aportar para que la gente cambie la vibra negativa, la tristeza, para transportarse a otro lugar, a una esperanza. Nací para hacer lo que hago, me apasiona, me emociona, puedo estar cansada porque, a veces, hago 4 shows por semana, pero cuando escucho a la gente gritar, la batería se me vuelve a cargar”. Vale decir que en enero pasado, Isla Divina ya tuvo tres funciones en México.

Gloria anunció también que en mayo saldrá su nuevo disco, del que no dio mayores detalles, pero sí confirmó que uno de los temas del álbum se titula “Sube” y que forma parte del repertorio de “Isla Divina”. Está proyectando un 2022 muy agitado, pero la encuentra de la mejor manera ya que se despidió con una frase que demuestra que hay Gloria Trevi para rato, “no he llegado hasta donde quería, todavía tengo mucho por hacer”.

Un poco de historia

Gloria Trevi nació 15 de febrero de 1968, en Monterrey, México. Debutó artísticamente en su adolescencia, aunque su leyenda comenzó con su primer disco llamado “¿Qué hago aquí?”, lanzado en 1989. Tiene un listado largo de éxitos, donde se destacan “Dr. Siquiatra”, “Zapatos viejos”, entre otros. Con fama, éxito y dinero, Gloria tuvo un tropezón en el año 2000 cuando la artista estuvo presa en Brasil y México por supuestos maltratos a jóvenes de su equipo, finalmente en 2004 quedó exonerada de todos los cargos. Luego de esto, se supo levantar y vive una vida profesional exitosa, casada con el empresario Armando Gómez y con dos hijos, Ángel Gabriel y Miguel Armando. “Hay que vivir el hoy valorar lo que se tiene”, reflexiona Trevi, “Amo a la gente de Miami, porque luego de aquel escándalo, aquí encontré a las alas de ángel, un refugio y un apoyo”, agradeció.