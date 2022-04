Imperdible: Hollywood reconoce una vez más a "La novia de méxico"

Angélica María, conocida como la “Novia de México”, fue homenajeada por sus más de 70 años de trayectoria artística por la Cámara de Comercio de Hollywood en la gala por sus 100 aniversario de fundación. Muy emocionada, rodeada de amigos, colegas y su hija, expresó que este reconocimiento le sirve de “gran aliciente para seguir adelante”, “ya me han dado tanto, me dieron mi estrella, los amo tanto y les agradezco tanto”. A la hora de dedicar el galardón no se olvidó de su público, su familia y de las personas que creyeron en ella y le dieron su primera oportunidad.

La Cámara de Comercio eligió para este festejo especial a Angélica María como la celebridad a homenajear considerando la impecable trayectoria de la artista. Por su lado, su hija Angélica Vale disfrutó del homenaje y comentó sobre su madre “es maravilloso, una sensación de sorpresa, porque cuando haces tu carrera en español nunca piensas que la gente importante de Hollywood te está viendo y se está fijando en tu trabajo”.

Angélica también se ha convertido en la “novia de Estados Unidos” para los latinos y americanos que la adoptaron desde que se mudó a este país hace 15 años para estar cerca de su hija y sus nietos Angeliquita y Daniel. Si bien la actriz nació en New Orleans, EEUU, se siente mexicana porque dice que “uno es del país donde crece y no donde nace”. Cuando tenía 5 años y luego de la separación de sus padres, fue a vivir a México con su madre donde se nacionalizó mexicana y desarrolló su carrera artística hasta llegar a tener una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood.

Es considerada pionera del rock y espectáculo mexicano ya que en las décadas de 60 y 70 se destacó en los escenarios de Latinoamérica logrando más de 70 éxitos a lo largo de su carrera, así como la participación en 30 novelas, 60 películas y 20 obras de teatro.

Porque la llaman “La novia de México”

En sus comienzos y luego de casi una década en la música y la actuación, fue considerada “la novia de la juventud”, que junto a Enrique Guzmán (que fue su novio), Alberto Vásquez y César Costa fueron cuatro íconos de aquellos años. Angélica también fue una imagen importante en la “Época de oro del Cine Mexicano”. En 1969, el periodista Octavio Alba escribió una columna de espectáculo donde decía “La belleza de la Novia de la Juventud y su enorme talento como cantante y actriz tiene enamorado a todo un país y todos la llamamos nuestra novia”. El título de la publicación fue “Angélica María, La Novia de México”, y desde ese día hasta hoy se la reconoce de esa manera.