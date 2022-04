Aracely Arámbula reveló por qué no muestra a los hijos que tuvo con Luis Miguel

A pesar de haber transcurrido ya unos años de la relación de Luis Miguel y la actriz mexicana, Aracely Arámbula, en muchas ocasiones, debido a su popularidad, aún son tema reiterado para los programas del corazón debido a que se desconocen las causas de su ruptura. Por ello, en muchas ocasiones han tenido que mantener alejada a la prensa para poder proteger la integridad de sus hijos.

El romance de ensueño que mantuvieron Luis Miguel y Aracely Arámbula fue una relación en apariencia sin conflictos, hasta que en 2009 decidieron terminar y anunciaron para asombro de muchos, su separación. Fruto de esa historia de amor, nacieron los hijos quienes ahora ya son dos adolescentes de 15 y 13 años de edad.

Según la actriz, sus hijos Miguel y Daniel mantienen una relación casi nula con su padre y la familia paterna. El año pasado, el abogado de Aracely Arámbula sostuvo en el programa de televisión Ventaneando, que hacía un año que el cantante no cumplía con las obligaciones monetarias para con sus hijos.

A pesar de mantener un perfil bajo con sus hijos, la actriz ha llegado a compartir algunos momentos vividos en su cuenta de Instagram mostrando videos e imágenes de sus hijos sin que se vea el rostro. Ejemplo de ello son un video en el que aparece Daniel cantando de espaldas y otro momento en ocasión del cumpleaños del hijo de Luis Miguel, donde compartió una foto abrazada a su hijo Daniel como parte de alguno de los regalos recibidos.

En este sentido, Aracely indicó a los medios que sus hijos mantienen sus vidas en forma privada ya que es una determinación tomada por ellos mismos. “Mis hijos no quieren aparecer públicamente y cuando me dicen no, yo tengo que respetar la decisión que ellos quieran tomar, además son menores de edad”. Sin embargo, la ex pareja de Luis Miguel no descartó que alguno de ellos dos incursionen en algún momento en la actuación, decisión que ella respetará tal como lo afirmó en otro momento en una entrevista.