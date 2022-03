Imperdible: 3 cosas que no sabías sobre Karol G

Karol G está viviendo un presente verdaderamente magnífico y esto se debe a que sus canciones cuentan con millones de reproducciones en las diversas plataformas de música digital. Además, este éxito se ve reflejado en premios y nominaciones que la depositan como una las artistas más importantes del género urbano.

Hace unos días se conocieron los nominados para los Latin AMAs 2022 y la colombiana de pelos azules, nuevamente, es la mujer más nominada de los mismos. Con 7 menciones Karol G buscará ser la cantante de la noche. Las categorías en la que sobresale la intérprete de la canción "Tusa" son las siguientes: Artista del año, Álbum del año, Artista favorita femenina, Artista favorito- urbano, Álbum favorito - urbano, Colaboración del año y Artista social favorito. La ceremonia de premiación se realizará el 21 de abril y será televisado por la señal Telemundo.

En esta oportunidad, te revelamos 3 cosas que no sabías sobre la talentosa cantante colombiana.

1. No tolera la comida del mar

Teniendo en cuenta que ella nació en Medellín, Colombia, y que la ciudad está relativamente cerca del Mar Caribe, Karol G sorprendió a todos al declarar que odia la comida que proviene del mar. Esto fue mencionado por la cantante de pelos azules en una entrevista a una revista mexicana. Su aversión a los mariscos o pescados es tal que en su casa no permite que se sirvan alimentos marinos en su mesa.

2. Su pasión por el Motocross y el sueño de ser campeona

En varias ocasiones hemos visto a través de sus cuentas oficiales a Karol G arriba de una moto. Es que la intrépida colombiana tiene una gran pasión por las carreras en moto y aunque sus padres le prohibieron montar y practicar ese deporte extremo, ella siempre se las ingeniaba para subirse a una. Este pasatiempo lo tiene desde los 11 años. “En mi casa no querían que hiciera motocross por eso de los accidentes, pero siempre me las ingeniaba. Luego ahorré y me compré dos motos. Siempre soñé con competir y salir campeona".

3. Una extraña manía con las cobijas

Por increíble que parezca, la talentosa cantante paisa tiene una extraña adicción a las cobijas. Esta revelación la hizo al programa de televisión colombiano The Suso´s Show. “Le arranco todas las lanas a la cobija y las hago bolita y cuando ya está hecha bolita me la meto en la nariz y luego la soplo”. Confesó que esta manía la realiza desde pequeña y todavía la sigue haciendo.