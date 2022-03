La hija de Luis Miguel anunció una triste noticia

La influencer Michelle Salas, hija de Luis Miguel es una de las personas más importantes de la farándula latina. Esto principalmente se debe a la serie que relata la vida de El Sol de México que se estrenó durante el pasado 2021. Durante la segunda y la tercera temporada, que se vio a través de Netflix, una de las protagonistas de la misma es nada menos que la bellísima influencer.

En esta oportunidad, Michelle Salas es tendencia en las redes por una publicación que realizó hace algunas horas y que tiene que ver con importante pérdida en su vida personal. La misma es sobre la muerte de su mascota por lo que en su perfil de Instagram compartió una serie de fotos junto a un emotivo mensaje que dice lo siguiente:

"Llevo días viviendo este proceso, necesitaba un tiempo de silencio para empezar a asimilar y tratar de sanar el vacío que tengo en mi corazón Valentino, mi “Malén”, mi compañero de vida, mi bebé, mi gatito con alma de perro noble… Hace ocho años llegaste a cambiar mi vida. Por primera vez me sentí completamente responsable del cuidado de un ser, un ser peludo maravilloso que me alegraba todas las mañanas con besitos y ronroneos. Fuiste mi cómplice, mi compañero de vida, de viajes, de momentos de felicidad y también de algunas cuantas lágrimas, mi confidente, mi almohada, mi familia…".

El mensaje que publicó Michelle Salas continúo diciendo: "Tu gran personalidad conquistó el corazón de los que te conocieron y también de los que no. Porque sabes, los que no te conocían en persona siempre preguntaban también por ti. Valentino, mi gordito con cara de pocos amigos tengo que darte las gracias por tanto. Gracias por haberme escogido a mi, por haberme dado la oportunidad de tenerte a mi lado todos estos años, por enseñarme a ser dedicada y demostrarme el amor de verdad, ese que no pide nada a cambio y solo da. Porque eso hiciste siempre, eras puro amor. Sabes de sobra que hubiera seguido luchando contigo por el resto de la eternidad pero no podía ser egoísta. Difícil entender que a veces tenemos que soltar para volvernos a encontrar. Pero me quedo en paz porque se que hice todo lo que estuvo en mis manos y más para poder darte un poco más de tiempo y de calidad de vida. Ahora sé que estás ya tranquilo en el cielo de los gatitos durmiendo como tanto te gusta y comiendo jamoncito de pavo y ventresca de atún. Todavía me cuesta hasta pensar como volver a mi vida sin tenerte cerquita, sin poder abrazarte, contarte mi día pero cada día qué pasa me queda más claro que en verdad sigues muy presente y seguirás por el resto de mi vida. Como te dije el último día que te vi. Esta despedida no es el final, si no un nuevo comienzo. Te amo Malen! Hasta el infinito".

Respecto a su participación en la serie sobre la vida de su padre, Michelle realizó, en su momento, un comunicado a través de sus redes mostrando su descontento con el capítulo final de segunda temporada. En el mismo se mostró a la bella rubia en una situación comprometedora con el mejor amigo de su padre. Eso explicaría el por qué de la distancia de El Sol de México con su primogénita. En esta tercera temporada de Luis Miguel la serie se revelaron datos claves sobre esta relación que no te podes perder.