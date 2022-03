Así de bonita luce Alaïa Costa, la hija de Adamari López y Toni Costa

Adamari López, es una puertorriqueña que ha demostrado que es una actriz y presentadora de televisión de primer nivel. Tanto es así que su popularidad crece a diario en diversas partes del continente. Además, la bella latina confirmó su gran talento para la actuación tras participar en varias telenovelas. En México es conocida gracias a la telenovela "Amigas y rivales" del año 2001.

Durante finales del 2021, la bella puertorriqueña estuvo trabajando como juez en el reality "Así se baila" que se emitió por la señal Telemundo. Allí, la popular latina brinda diversas devoluciones a los participantes que son de gran ayuda para ellos. Adamari fue una de las protagonistas del debut del mencionado concurso tras romper el llanto cuando vio bailar al colombiano Gregorio Pernía y a su hija Luna.

En esta oportunidad, su hija Alaïa Costa acaparó nuevamente las miradas de todos. Es que hace un par de días, puntualmente el pasado 4 de marzo, la niña cumplió 7 años. Es por eso que sus padres compartieron fotos junto a ella del festejo que realizaron en el Hotel de Nickelodeon ubicado en Punta Cana. Allí la joven compartió un año más de vida con sus padres.

Además, en más de una ocasión, tanto Adamari como Toni Costa han manifestado que su hija lleva el talento en la sangre por lo que muy pronto la veremos realizando sus primeros papeles en la actuación. Alaïa, debido a la fama de sus padres, siempre ha tenido una vida bastante pública. Es por ello que su festejo quedó retratado en las redes sociales. Su madre, Adamari le dedicó unas palabras que dicen lo siguiente:

"Mi princesa @alaia hoy cumples 7 años y cuánta felicidad has traído a mi vida. Qué rápido han pasado estos años, pero me he disfrutado cada minuto a tu lado. Eres una niña tan buena, llena de vida, dulce, sensible, fuerte y tímida a la vez; amo tu sonrisa y lo cariñosa que eres. Deseo verte crecer y que Dios me permita acompañarte por muchos años para seguir siendo cómplices y crear infinitas memorias juntas, viajar, jugar más, dormir arrunchaditas, abrazarte infinito, comerte a besos, agarrarte de la mano, llevarte a practicar deportes… quiero verte cumplir tus sueños, toditos y cada uno de ellos!

Ay mi princesa te amo con locura, estos han sido los mejores 7 años de mi vida a tu lado".

Pese a su corta edad, la fama que posee en redes sociales es espectacular ya que en su cuenta oficial de Instagram cuenta con un millón de seguidores. Esta cuenta es manejada por sus padres y cada vez que realizan una publicación sobre ella sus seguidores reaccionan con miles de likes y cientos de comentarios alabando lo bien que se ve.