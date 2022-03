¿Cuál es la fortuna que logró Espinoza Paz con su carrera musical?

Isidro Chávez Espinoza, popularmente conocido como Espinoza Paz, es uno de los cantantes de música mexicana más exitosos de los últimos tiempos. Y si bien desde hace algunos años se encuentra retirado de los escenarios, supo llenar palenques, estadios y vendió millones de discos. Lo que significó que su cuenta de banco creció por varios ceros.

Según el portal especializado patrimonios netos de celebridades Celebrity Net Worth, Espinoza Paz logró amasar una fortuna de cinco millones de dólares a lo largo de su carrera. Cifra que continúa creciendo día a día debido a las miles de reproducciones de sus vídeos y canciones.

La vida de Espinoza Paz

El músico, cantante y compositor nacido en Angostura, Sinaloa, logró tener un gran éxito desde 2008, luego del lanzamiento de su sencillo “El próximo viernes”; pero con el paso del tiempo su popularidad se fue quedando atrás y muchos se preguntan ¿Qué pasó con “El cantautor del pueblo”?

Algunos se rumoreaban que Espinoza Paz se había retirado de la música, pero lo cierto es que el mexicano nunca dejó de componer las inigualables melodías que lo catapultaron a la fama. Entre sus éxitos más populares se encuentran “Lo intentamos”, “Al diablo con nosotros” y “Un hombre normal”.

En 2021 Espinoza Paz retomó su éxito al interpretar el tema principal de la telenovela “La Desalmada” de Televisa. La canción “Mi venganza” cuenta actualmente con más de 900 mil reproducciones en su video oficial en YouTube.

¿Qué está haciendo Espinoza Paz ahora?

El cantante mexicano decidió irse a vivir a Colombia por un tiempo para alejarse de todo y concentrarse en componer nuevos temas. Aunque esto no significa que esté preparando un nuevo álbum sino que está creando nuevas canciones para otros artistas.

“Solo disfruto lo que tengo, lo que no tengo, no sufro por eso”, explicó Espinoza en una entrevista con Telemundo, al tiempo que confesó que “igual que cuando estaba muy presente era muy lindo, ahora que no he estado tanto también fue muy lindo, porque uno debe disfrutar y disfrutar lo que tiene al alcance”.

Cuando regresó a México también se convirtió en productor musical, ayudando a otros artistas a crear éxitos. Incluso Eduin Caz de Grupo Firme dijo que una canción de Espinoza Paz lo lanzó a la fama, la cual se llama “Perdóname”.

¿Cuántas canciones compuso Espinoza Paz?

El músico de 40 años ha compuesto hasta el momento 87 canciones. Pero la mayoría de ellos no han sido interpretados por él, sino por otros cantantes. Entre estos está “Sobre mis pies” del Abrumador; “Seremos” de El Bebeto; “Quizás” de la Banda MS y muchos otros.

¿Te gustaría que Espinoza Paz vuelva a estar activo como en sus mejores momentos?