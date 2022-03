Una de las protagonistas de Modern Family reveló por qué no recuerda haber filmado varios episodios

La actriz que interpretó a Haley Dunphy en la popular serie norteamericana “Modern Family”, se refirió a los problemas de salud que tuvo que enfrentar en su adolescencia y las consecuencias que trajeron en su vida, al punto de tener pensamientos suicidas.

La actriz Sarah Hyland, famosa por su papel en la prolongada y famosísima serie estadounidense “Modern Family”, sacó a la luz algunos detalles de cómo fue atravesar una grave enfermedad durante su adolescencia.

Sarah durante el rodaje de Modern Family

Fue una displasia renal lo que provocó que Sarah tuviera que someterse a un trasplante, que lamentablemente no funcionó, porque su cuerpo rechazó el riñón recibido.

Debido a esto, estuvo inmersa en un tratamiento de diálisis que la introdujo en una profunda depresión, provocando que viviera los peores momentos de su vida, al punto de considerar el suicidio. Así lo relató en el podcast “Quitters”, conducido por Julie Bowen -su madre en la ficción- y Chad Sandlers.

"Me pregunté: '¿Ahora qué hago?' Fue ahí cuando empecé a desarrollar una actitud suicida. No quería volver a pasar por el rechazo del órgano y quería evitar la diálisis. Pensaba que era demasiado duro para mí, y que todo sería más fácil para los demás si yo no estaba", recordó.

La actriz reconoció también que hay capítulos de la serie que no recuerda haber filmado, debido a que estaba “agotada” por el tratamiento previo a su primer trasplante. "Hay algunos episodios de Modern Family en los que no recuerdo haber filmado porque estaba dormida”, relató la joven de 31 años, refiriéndose puntualmente al episodio en el que “Haley le pidió dinero a Luke”.

“Estuve dormida durante todo el episodio”, insistió. “No podía estar despierta durante ocho horas seguidas. Estaba tan exhausta todo el tiempo. Estaba en el set y filmando, y estaba completamente dormida, con la cabeza sobre la mesa". Según su relato, sólo levantaba la cabeza al escuchar la palabra “¡Acción!” y volvía a dormirse luego del grito de “¡Corten!”.

Su tratamiento médico se prolongó hasta conseguir un segundo trasplante, que fue exitoso, permitiéndole así volver a su vida normal. En la actualidad, se encuentra planeando su boda con Wells Adams, la cual tuvo que ser cancelada dos veces pero que finalmente tendrá lugar este año.

"Estoy bien, todo está estable ahora. No he podido salir de casa en mucho tiempo debido a la pandemia, pero las cosas están estables a día de hoy", aseguró.