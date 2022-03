La inesperada confesión de Farruko sobre su éxito "Pepas"

Publicada en junio de 2021, la canción “Pepas” del puertorriqueño Farruko, no tardó en ganar los primeros lugares en las plataformas y convertirse en el hit del verano boreal, incluso, más allá de los países de habla hispana.

Sin embargo, en uno de sus últimos conciertos en Miami, Estados Unidos, Farruko decidió no cantarla. En su lugar, brindó un discurso pidiendo perdón por los mensajes que dan sus canciones y reveló su acercamiento a Dios.

"Yo no sabía el mensaje que estaba diciendo en mis canciones (...) No me siento orgulloso de eso", dijo el artista durante su actuación en el FTX Arena de Miami, en referencia a la letra de “Pepas”, que alude al consumo de drogas sintéticas para disfrutar la noche en las discotecas.

"Sabe Dios a cuántos de sus hijos les hice daño. Y hoy en día me paro como un varón a decirles que me perdonen como ser humano, porque el amor empieza por el perdón", afirmó.

“Todos somos pecadores, lo dice la Biblia", añadió el artista y afirmó que "Dios es bueno” confirmando su conversión religiosa. "Hoy día puedo decir que Dios está bregando conmigo", sostuvo, e interpretó el tema pero sin cantar el estribillo.

Según la revista Time, “Pepas” fue la canción del año, superando a composiciones de estrellas como Justin Bieber o Taylor Swift. "Ninguna canción capturó mejor el éxtasis supremo de resurgir en el mundo después de un largo año de distanciamiento social que la estimulante y exuberante 'Pepas'", dijo la publicación estadounidense al finalizar el 2021.

El tema tiene más de 700 millones de reproducciones en Spotify y más de 600 millones en YouTube. Pero a casi ocho meses de su lanzamiento, que lo llevó a la fama mundial, Farruko se arrepintió.

En su cuenta de Instagram, el artista aclaró que todavía está obligado a incluir el hit en sus conciertos ya programados. "Tengo contratos, compromisos, que no puedo simplemente darles la espalda, porque hay cosas legales de por medio", dijo.

"No puedo traerle problemas a esas personas que se buscan sus habichuelas, tanto el promotor, la gente de promoción, todos los que están envueltos en hacer eventos, cuando ya vendieron una taquilla. Tengo que cumplir como hombre, pararme firme y decir: 'Este es mi mensaje ahora, esto es lo que voy a hacer', y tengo que ser justo también y decirle al público: 'Mire, usted va si usted quiere. Si usted siente que no tiene que ir no vaya'", agregó.

El artista dijo que seguirá haciendo el espectáculo completo "aun así se me haga fuerte para mí como persona", pero se le devolverá el dinero de las entradas de sus shows a todos aquellos que no deseen participar de esta nueva etapa, porque “Farru se retiró”.

De ahora en más, anticipó, se enfocará en dar mensajes positivos: "Quiero cambiar el mensaje de lo que diga la canción, y no sentirme mal conmigo mismo y no sentirme mal por la gente".