La artista de la escuela: la dulce historia de la primera canción de Espinoza Paz

Hoy, con 40 años, Espinoza Paz es uno de los cantantes mexicanos más queridos en el país y en toda América Latina. Pero, antes de convertirse en la estrella que es hoy, fue un niño con muchos sueños y anhelos. Fue en esa época que, sin darse cuenta, escribió su primera canción: “La artista de la escuela”.

A los 11 años, cuando todavía era un niño y recién se estaba iniciando en el mundo de la música, fue que compuso “La artista de la escuela”, una canción inspirada en la niña que le gustaba, se podría decir, en su primer amor.

“Cantabas en la escuela, cantabas mil canciones y no te dolían. Más no sabía, que yo me iba a enamorar, que yo me iba a ilusionar, al irte con otro, pero no, tus ojos, y tú pelo muy enamorado me hicieron como no lo había soñado. Y desde esa vez, de ti me enamoré, de ti me ilusioné, por no tener cuidado”, dicen los primeros versos de la canción.

Mientras que el coro, la parte más sentida de toda la letra, dice: “La artista de la escuela, así te decía, la artista de la escuela que tú eras aquel día. Toditos mis amigos sabían que te quería, pero tú me ignorabas y eso me dolía”.

Pero, lamentablemente para Espinoza Paz no era todo de color de rosas en ese momento. Esa niña que le quitaba el sueño no le hacía caso, simplemente, lo ignoraba, y nunca la pudo enamorar.

Espinoza Paz compone desde que es un niño

Cuando Isidro Chávez Espinoza, mejor conocido como Espinoza Paz, cumplió 13 años, ya había escrito un total de 20 canciones. Para 1996, cuando tenía unos 16 años y con la ayuda de su padre, viajó a Estados Unidos a comprar su primera guitarra, fue en ese momento que empezó a componer la música para sus letras.

Ese mismo año, a su vuelta a México, vivió uno de los momentos más difíciles de su vida, el fallecimiento de su madre, la señora María de la Paz Espinoza. Fue en honor a ella que eligió su nombre artístico, con el que, años más tarde, se consagraría como uno de los mejores cantantes de toda la región.

Sus primeros grandes éxitos fueron "Besitos En El Cuello", "Prohibido" y "Para Impresionarte", aunque su primer disco llegaría años más tarde, más precisamente en el 2007, bajo el nombre "Paz En Tu Corazón".

¿Conocías el significado de la canción “La artista de la escuela” de Espinoza Paz?