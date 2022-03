Cómo fue el trágico accidente de Gloria Estefan que casi le cuesta la vida

La ganadora de varios premios Grammy Gloria Estefan revivió el horror de un accidente que la dejó temporalmente incapaz de caminar y habló de su milagrosa recuperación, en su programa de entrevistas "Red Table Talk: The Estefans", que salió a finales del 2020.

El episodio de la serie de Facebook Watch, que Gloria Estefan presentó con su hija, Emily, y su sobrina, la presentadora de Univision, Lili Estefan, transporta mentalmente a la cantante de "Rhythm Is Gonna Get You" a una carretera de Pensilvania (Estado Unidos) en marzo de 1990, camino a Nueva York. Su esposo, el productor, Emilio Estefan, y su hijo Nayib también estaban a bordo.

Gloria Estefan, de 64 años, estaba durmiendo la siesta cuando un camión de 18 ruedas chocó por detrás con su autobús de gira. Se sintió como una explosión y la arrojó al suelo.

"Miro a mi alrededor y es un caos", recordó Gloria Estefan. "Emilio está sobre mí, con los ojos desorbitados, gritando: '¿Estás bien?' Está cubierto de sangre".

“'Estar en todos y cada uno de los momentos, eso es lo único que realmente tienes garantizado”, confesó.

El accidente que casi le quita la vida a Gloria Estefan

La cantante nacida en Cuba dice que sabía que se había roto la espalda. "Traté de levantarme", recordó Gloria Estefan. "Tenía el sabor de la electricidad en la boca, esa es la única forma en que puedo describirlo. El dolor era insoportable".

Gloria Estefan recuerda a su esposo llamando a su hijo, pero no escucharon respuesta: "Seguí orando a Dios, 'Por favor, Señor, déjalo estar bien. No me importa si estoy paralizada. No me importa lo que me pase. Por favor, déjalo estar bien'".

Finalmente, escucharon una respuesta y Nayib fue localizado por su madre, a quien le rogó que se pusiera de pie. En ese momento, ella sintió que necesitaba mantener la compostura por su hijo, quien sufrió una fractura de clavícula.

Emilio se desmayó al enterarse que se confirmaron las sospechas de su esposa: efectivamente, tenía la espalda rota. Temía que ella no recuperara el uso de sus piernas y le dijeron que ya no podría tener hijos (ambas afirmaciones resultaron incorrectas. Gloria Estefan puede caminar y su hija Emily llegó en 1994, cuatro años después).

Gloria Estefan cree que las oraciones de sus admiradores fueron fundamentales para su curación.

"Visualizaba las oraciones entrando en mi cuerpo y entrando en mi columna vertebral, e imaginaba los nervios reconectándose y haciendo todas estas cosas", dijo. "Literalmente, estaba absorbiendo esa energía que estaba sintiendo, y me mantenía a flote y arriba".

La operaron y le insertaron dos varillas de titanio en la espalda. Aproximadamente dos semanas después, la familia regresó a su hogar en Miami, donde Gloria Estefan era incapaz de levantarse sola o bañarse, dependía, en gran medida, de su esposo.

"Durante tres meses, hiciste todo por mí", le dijo mirándolo a la cara a Emilio, con quien se casó en 1978. "¿Cómo fue eso para ti?".

"Fue una bendición", responde antes de explicar lo que el accidente le enseñó sobre su relación. "Que siempre nos amemos. Y cuando pasas por momentos difíciles... tienes que amar aún más, porque ella me necesitaba".

"Ella nunca se quejó", agregó. "Creo que, cuando pasas por un momento tan difícil, es muy importante estar concentrado y ser positivo en la vida, porque todos pasan por momentos difíciles".

Emilio también ayudó a Gloria Estefan a regresar al escenario para los American Music Awards en 1991, y aconsejó al productor de espectáculos, Dick Clark, que viajara a Miami para persuadir a su esposa de que lo hiciera. En un principio, la cantante pensó "esto es demasiada presión", pero, finalmente accedió a subir al escenario, donde fue recibida con una ovación de pie.

La artista realizó una emotiva interpretación de "Coming Out of the Dark", que describe como "un gran agradecimiento a todos los fanáticos que me enviaron tanto amor, oraciones y apoyo".

Fue un momento único y muy emotivo, pues marcó su regreso a los escenarios. ¿Lo recuerdas?