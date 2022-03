El trabajo que unió a Adamari López con El Puma Rodríguez

La telenovela puertorriqueña "Cristina Bazán" fue todo un éxito, logrando audiencias impensadas para esa época. Pero algo que muy pocos recuerdan es que de la mano de José Luis Rodríguez "El Puma" trabajó Adamari López en este proyecto, cuando apenas tenía siete años y veía todo esto como un juego.

Esa fue la primera incursión de Adamari López en el mundo de la televisión. Unos años después, cuando ya tenía nueve años, fue elegida para ser la hija de Iris Chacón y de Daniel Guerrero en la telenovela “Yo sé que mentía”. Y a los 12 años participó en dos capítulos de ”Vivir para ti”: Después de esto decidió retirarse por completo de la actuación para enfocarse solamente en sus estudios.

Adamari López se encuentra mejor que nunca

Adamari López, conductora de Hoy Día y ex actriz de telenovelas, se tomó un descanso de su apretada agenda para visitar Nickelodeon Hotels & Resorts Riviera Maya, una escapada que incluye un parque acuático y presentaciones de Bob Esponja y las Tortugas Ninja.

Lo que sorprendió a sus seguidores es el increíble cuerpo que luce y fue ahí que muchos se comenzaron a preguntar cómo es que se mantiene en forma mientras está tan ocupada. La realidad es que lleva un estilo de vida súper saludable y se mantiene muy activa.

1. Estilo de vida saludable

“Hacer ejercicio, comer mejor y pasar tiempo con la naturaleza son cosas que me ayudan a mantenerme saludable. Son cosas que me ayudan a estar de buen humor y tener un cuerpo y una mente sanos. Reírme mucho, distraerme con cosas que me gustan, y agregar más agua, frutas y verduras a mi dieta, así como eliminar los alimentos grasosos, también me ayudó", dijo durante una entrevista.

2. Hace yoga

Adamari López disfruta de hacer yoga en sus tiempos libres, pues no solo la ayuda a fortalecer sus músculos sino que también es una excelente manera de mantenerse flexible y activa. Además, es un buen pretexto para desconectar.

3. Lleva una dieta estricta

“Después de esforzarme tanto, porque una cosa es querer hacerlo y otra es poder hacerlo. Me uní a WW porque buscaba tener un estilo de vida saludable y algo que me hiciera lograrlo”, confesó Adamari López. “Es una decisión muy personal. Además de quererlo, hay que trabajar para eso porque los resultados no vienen solos si no eres fiel al proceso”.

¿Qué opinas del estilo de vida saludable que lleva Adamari López?