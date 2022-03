Cómo murió Cory Monteith de Glee en la vida real

El actor Cory Monteith se hizo mundialmente famoso gracias a su interpretación de Finn Hudson en Glee, el popularmusical de FOX. El primero de una serie de escándalos que involucran al elenco de Glee, la muerte de Monteith resonó entre los fanáticos.

Los primeros años de vida de Cory Monteith lo llevaron a sus problemas. Explicó las dificultades de su "estilo de vida adolescente renegado" a GQ en 2010, incluida la forma en que abandonó la escuela secundaria. Era un joven difícil de llevar, se la pasaba faltando a la escuela, tomando alcohol y experimentando con drogas. Incluso llegó a afirmar que era un afortunado por estar vivo

El creador de Glee, Ryan Murphy, sintió esto cuando eligió a Corey Monteith para el papel que lo hizo famoso. “Era alguien a quien instintivamente querías proteger porque sentías que era un niño sin padre, y después de una infancia muy dura se sentía a la deriva en el mundo”, dijo el productor durante una entrevista.

¿Por qué Cory Monteith se volcó a las drogas?

Tras haber saltado a la fama, Cory Monteith sintió la necesidad de abrir su corazón al mundo y contar sobre su pasado y de dónde venía. Él quería que lo entendieran un poco más.

“Sentí que tenía que intervenir en algún momento y contarle a la gente mi experiencia y contarle a la gente la verdad de mi vida y de dónde vengo”, comenzó diciendo Cory Monteith. “Si puedo, pensé en mi experiencia, arrojar luz sobre la salida de una situación difícil que sé que muchos niños están experimentando, tal como lo hice cuando era adolescente”.

El actor también explicó por qué cayó en la adicción. “Para mí no se trataba tanto de las sustancias. Se trataba más de no encajar”. Asumió la personalidad de "niño malo" para atraer amigos. “Fueron solo influencias de ver a la gente a mi alrededor”, agregó Cory Monteith. “Y fue por la falta de no tener realmente una imagen propia en ese momento”.

¿Cómo murió Cory Monteith?

En ese momento, todavía era parte del elenco de Glee. El actor se tomó un descanso al final de la cuarta temporada para ir a rehabilitación, con Murphy y su coprotagonista (y entonces novia) Lea Michele tratando de ayudarlo.

El actor de Glee, Cory Monteith, murió de una aparente sobredosis de drogas en 2013 a la edad de 31 años.

Tras su muerte se le rindió homenaje en el musical. “Lo correcto para el programa, al menos en este punto, es que ese personaje pase”, dijo el productor en ese momento. “Si podemos hacer esto de manera responsable y ayudar a los jóvenes a superar estos sentimientos, eso es lo mejor que podemos esperar”.

Monteith había dicho que todo lo que quería de su experiencia televisiva era inspirar a los niños a alcanzar sus sueños. “Si puedo inspirar a los niños a hacer lo que aman hacer, y seguir sus sueños y seguir sus pasiones, esa es la vocación más alta”.

¿Conocías todo lo que sufrió Corey Monteith?