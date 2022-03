¿Quién es la actriz que se mantiene alejada de las polémicas?

Es usual que la vida privada de los artistas ocupe la primera plana de los medios, con romances, conflictos y lujos que muchas veces vienen aparejados con la fama.

Sin embargo, la actriz y cantante mexicana Karol Sevilla, cada vez que llega a ser noticia, es por algún nuevo éxito en su carrera. Desde el fenómeno de Disney “Soy Luna”, hasta su último sencillo “Dime dime”, la joven cosecha logros profesionales y deslumbra a su público.

La actriz y cantante tiene fans que han crecido con ella y que la ven como un ejemplo a seguir, es por eso que lleva su carrera, de la mano de su madre, con bastante cuidado.

"Sin duda es una responsabilidad que los fans estén pendientes de mí. En mi caso, soy una chica que no se involucra en polémicas, soy muy de mi carrera y trato de que siempre sea de lo más limpia”, declaró a la prensa.

"Además, mi mamá es mi manager y siempre está al pendiente de mí, me cuida en todo. Trato de mostrar la mejor versión de mí en todo momento”, añadió.

“Hasta ahorita creo que he hecho un buen trabajo en mi música y en la actuación me han llegado algunos proyectos, pero hasta ahora no he querido hacerlos porque creo no ha sido el momento de volver a la actuación", mencionó en diálogo con El Siglo de Torreón.

Al referirse a la serie que la llevó directo al estrellato, Soy Luna, Karol reconoció: “Es un proyecto que me enseñó muchas cosas y que le agradezco que haya llegado a mi vida. Lo recuerdo como una etapa de mi adolescencia en donde aprendí y crecí bastante, haciendo lo que yo realmente quería hacer y sin que nadie me dijera qué realizar".

Y respecto de su último éxito 'Dime dime', se mostró feliz por lo que ha logrado hasta ahora. “Siempre hay miedos porque no sabes si a la gente le gustara o no y afortunadamente va muy bien, ya que el público la aceptó", celebró. La artista mencionó que la melodía, que es una fusión de urbano con pop, la compusieron dos grandes: Luis Fonsi y Nabález.

El video de Dime dime, ya superó el millón y medio de vistas, algo que tiene muy emocionada a Karol, según relató. "En el videoclip me ven como periodista. Cuando me enseñaron la propuesta de volverme paparazzi en la historia del video, se me hizo interesante y más porque los medios han sido parte de mi vida siempre y me han tratado muy bien; les hice un homenaje con todo el respeto posible", afirmó.